Russische beurs crasht door sancties VS

De aangekondigde strafmaatregelen richten maandag een ravage aan op de aandelenbeurs van Rusland. De voornaamste index MOEX Russia daalt in de vroege namiddag meer dan 8 procent. Als je de daling van de Russische roebel (-3,5%) in acht neemt, dalen de aandelenkoersen zelfs met meer dan 11 procent.

De daling op de beurs is het grootste dagverlies sinds de internationale gemeenschap sancties oplegde aan Rusland, na de Russische annexatie van de Krim . In het zog van Rusland dalen de aandelen van andere groeilanden mee.

Zaterdag kondigden de Verenigde Staten sancties aan tegen tientallen mensen uit de entourage van de Russische president Vladimir Poetin. De VS viseren onder meer zeven oligarchen , hun bedrijven en 17 vooraanstaande leden van de Russische regering. De argumenten voor de sancties zijn de ' vijandige cyberactiviteit ' van Rusland en de mogelijke betrokkenheid van het land bij de vergiftiging van een Russische ex-spion in het Verenigd Koninkrijk.

Bovendien wees Trump president Poetin en Iran als schuldigen aan voor de recente gifgasaanval in Syrië en waarschuwde hij dat ze er 'een grote prijs' voor zullen betalen.

Oligarchen in het defensief

De Russische overheid kondigde al aan dat ze de getroffen bedrijven zal ondersteunen . Maar analisten menen dat Rusland de gevolgen van internationale sancties steeds minder kan bedwingen. 'Het is een precedent ,' zegt Citigroup-analist Barry Ehrlich aan het persagentschap Bloomberg. 'Als sancties Rusal kunnen treffen, kunnen ze eender welk Russisch bedrijf treffen.'

Kantelpunt

De sancties worden dan ook gezien als een kantelpunt . Russische bedrijven kunnen ze steeds moeilijker ontlopen. Ook een verkoop van Rusal brengt geen soelaas aangezien de maatregelen specifiek gericht zijn tegen het bedrijf zelf. Op de Russische beurs delen alle activaklassen dan ook in de klappen.

De staatsbanken zouden minder bereid zijn de oligarchen recht te houden met goedkoop krediet aangezien zij dan op hun beurt gestraft kunnen worden. Bovendien zijn veel van de schulden uitgegeven in dollar. Zowat 90 procent van Rusals schuldenberg is uitgegeven in de Amerikaanse munt.