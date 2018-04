Sancties VS doen Russische financiële markten daveren

De spanningen tussen Rusland en de VS wegen op Russische financiële activa. De roebel verloor deze week al 10 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar.

Sinds maandag staan de Russische munt en aandelenmarkten zwaar onder druk. De voornaamste aandelenmarkt van Rusland staat nu in dollar uitgedrukt zo'n 13 procent lager dan de slotprijs op vrijdag. De roebel staat op zijn laagste punt in 16 maanden. Beleggers ontvluchten het land nu de spanningen met de Verenigde Staten oplopen.

Rusland maakte bekend dat het raketten die afgevuurd worden op Syrië uit de lucht zou halen. Trump antwoordde daar woensdag op in een tweet dat Rusland zich dan best klaarhoudt want 'de mooie, nieuwe en slimme raketten zijn in aantocht'.

Daarbovenop treffen nieuwe Amerikaanse sancties die vrijdag afgekondigd werden Russische oligarchen en hun bedrijven ongemeen hard. Washington kan voortaan alle activa van de geviseerde mensen en bedrijven die onder Amerikaanse jurisdictie vallen, bevriezen. Daarnaast mogen Amerikaanse burgers niet langer zakendoen met hen.

De sancties zijn een gevolg van de 'vijandige cyberactiviteit' van de Russen en hun mogelijke betrokkenheid bij de vergiftiging van een ex-spion in het Verenigd Koninkrijk.

Kantelpunt voor oligarchen

Analisten zien de sancties als een kantelpunt aangezien ze voor de eerste keer de oligarchen zwaar in de portefeuille treffen.

De aluminiummogol en Poetin-vertrouweling Oleg Deripaska zag de waarde van zijn bedrijf Rusal met 56 procent afnemen. 5 miljard dollar aan beurswaarde ging in rook op. Zijn holding En+ kreeg een klap van meer dan 20 procent.

De aluminiumprijs steeg sinds vrijdag intussen 11 procent, omdat de sancties tegenover de aluminiumproducent Rusal het wereldwijde aanbod van het metaal kunnen drukken.

Ook het Zwitserse engineeringbedrijf Sulzer zit in het defensief. Sulzer levert energiediensten, voornamelijk in de VS waar het ook 2400 mensen tewerkstelt. Het bedrijf wordt gecontroleerd door een andere geviseerde oligarch, Viktor Vekselberg. Amerikaanse banken willen geen dollartransacties meer uitvoeren met het bedrijf uit vrees voor represailles van de Amerikaanse overheid.

Sulzer probeerde in allerijl aandelen van Vekselberg in te kopen om zo zijn belang onder 50 procent te brengen maar dat stelde beleggers niet gerust. Sinds vrijdag verloor het aandeel 15 procent op de beurs.

'Niemand is nog veilig'

Voor de eerste keer hebben Amerikaanse sancties zulke duidelijke consequenties. Volgens analisten is geen enkele invloedrijke Rus nog veilig. 'Het is een precedent,' zegt Citigroup-analist Barry Ehrlich aan het persagentschap Bloomberg. 'Als sancties Rusal kunnen treffen, kunnen ze eender welk Russisch bedrijf treffen.

Overheid getroffen

Maar ook de overheid ondervindt gevolgen van de sancties. Rusland staakte dinsdag de verkoop van staatsobligaties omdat investeerders enkel wilden intekenen onder te dure voorwaarden. Het rendement op Russisch staatspapier met een termijn van 10 jaar steeg dinsdag 29 basispunten tot 7,55 procent.

Het was de eerste keer dat Rusland een schulduitgifte moet staken sinds 2015. Toen lag het land onder vuur door de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Een opsteker voor Rusland is wel de stijgende olieprijs. Met die oliedollars kan het land de muntreserves aanvullen.

De aandelenreacties tonen aan dat Russische bedrijven niet langer immuun zijn voor de sancties. Een faillissement van Rusal of andere oligarchenbedrijven is volgens analisten niet langer ondenkbaar. 'Interesten in dollar kunnen niet betaald worden aangezien elke transactie met een Amerikaanse bank geblokkeerd wordt,' zegt ING-analist Egor Fedorov. Dat kan een technisch bankroet uitlokken.