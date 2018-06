Steeds meer landen heffen taksen op Amerikaanse goederen

Na de EU, China en Canada hebben ook India en Turkije importheffingen op Amerikaanse goederen aangekondigd. President Donald Trump ontketent met zijn economisch protectionisme een rist aan bilaterale handelsoorlogen.

Trump maakte in maart zijn verkiezingsbeloftes waar door importtarieven te heffen op staal en aluminium. Volgens cijfers van het ministerie van Economische Zaken leverden die al 775 miljoen dollar op en zal de opbrengst de kaap van de 1 miljard dollar binnen de zes weken overschrijden.

De EU, Canada en Mexico waren eerst vrijgesteld van de heffingen, maar de Amerikaanse president verlengde die uitzonderingen niet. Intussen heeft Trump verschillende wereldeconomieën en enkele politieke bondgenoten de gordijnen ingejaagd met zijn eenzijdige handelspolitiek.

De getroffen landen blijven intussen niet bij de pakken zitten en voeren zelf hogere importheffingen in. Een overzicht.

India

India heeft woensdagavond nieuwe tarieven op Amerikaanse goederen aangekondigd, die ingaan op 4 augustus. Producten als kikkererwten zullen belast worden tegen 70 procent, terwijl de tarieven op onder meer walnoten, appels en basisproducten voor de staalindustrie ook stijgen.

Het handelsoverschot van India met de VS, dat in 2017 ongeveer 28 miljard dollar bedroeg, is een doorn in het oog van Trump. Ook de Indiase exportsubsidies zijn een twistpunt, omdat de VS vinden dat die Amerikaanse bedrijven schaden.

India meent evenwel dat de tarieven op staal en aluminium de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) schenden. 'Trump is een pestkop en de enige manier om hieruit te geraken, is om de onderhandelingstafel gaan zitten', zegt professor economie Biswajit Dhar. 'De reacties van bondgenoten zijn sterk genoeg om de VS daartoe te dwingen.'

Turkije

Turkije voert donderdag importheffingen in als vergeldingsactie op de Amerikaanse tarieven. Het gaat om tarieven op goederen ter waarde van 1,8 miljard dollar, ongeveer 19 procent van de totale Amerikaanse export naar het land. De heffingen moeten 266 miljoen dollar opleveren.

'We kunnen en willen niet toestaan dat Turkije ten onrechte de schuld krijgt voor de Amerikaanse economische uitdagingen', zegt minister van Economie Nihat Zeybekci. 'We zijn deel van de oplossing, niet van het probleem.'

Europese Unie

Europa start vrijdag met tarieven op Amerikaanse producten ter waarde van 2,8 miljard euro. Dat is sneller dan verwacht, want eerst had de EU de tarieven aangekondigd voor juli. Die beslissing is een reactie op de Amerikaanse tarieven op staal en aluminium. De EU zal de komende drie jaar nog goederen met een waarde van 3,6 miljard euro belasten.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet vandaag nog weten dat hij niets begrijpt van de acties van Trump. 'Ze gaan tegen alle logica en de regels van de geschiedenis in. Ons antwoord moet duidelijk, maar afgemeten zijn.'

Daarmee is de kous nog niet af, want Trump wil dit jaar nog taksen heffen op Europese auto's. Hij heeft het vooral gemunt op de Duitse auto-industrie, die een handelsoverschot van 14,2 miljard heeft.

China

Het handelsconflict tussen de VS en China escaleert naar een ware handelsoorlog, nu de VS op 6 juli nieuwe taksen invoeren. Het gaat om Chinese goederen ter waarde van 50 miljard dollar. De Duitse autoconstructeur Daimler lijkt het eerste slachtoffer van die oorlog.

'De VS misbruiken tarieven om overal ter wereld handelsoorlogen te ontketenen, die de wereldhandel sterk zullen schaden', zegt het ministerie van Handel. 'De VS maken altijd andere landen tot zondebok voor hun eigen problemen.'

De beslissing van Trump komt er nadat onderhandelingen tussen de twee grootste wereldeconomieën waren afgesprongen. China kondigde vorige week nieuwe tarieven af op 659 Amerikaanse producten, waarop Trump prompt het ministerie van Handel beval een lijst op te stellen met Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar. Opnieuw reageerde China met dezelfde retoriek.

Het Chinese handelsoverschot van 375 miljard dollar en de diefstal van Amerikaanse intellectuele eigendom liggen aan de basis van het conflict. Door dat handelsoverschot lijkt China niet gemachtigd om nog veel heffingen aan te kondigen. Wat het wel kan doen, en dat zou volgens economen minstens zo effectief zijn, is verstrengde douanecontroles invoeren om de handel ernstig te vertragen.

Andere landen

Canada voert heffingen in op 1 juli. Er lopen nog onderhandelingen met de VS en Mexico over NAFTA, het Noord-Atlantische Vrijhandelsverdrag. Trump dreigt met taksen op auto's om de buurlanden tot toegevingen te dwingen, maar de Canadese premier Justin Trudeau gelooft niet dat hij dat zal doen.

Ook Rusland heeft maatregelen aangekondigd. Een lijst met getroffen Amerikaanse goederen zal in de komende dagen bekendgemaakt worden.