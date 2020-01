Tap eens uit een ander vaatje

Beleggers lijken soms een meute pavloviaanse honden. Spanningen rond Iran? Kopen, die vaatjes olie! Natuurlijk, indirect heeft Teheran potentieel een grote impact. De Islamitische Republiek is de duim op de straat van Hormoez, het strottenhoofd van de olie-uitvoer. En al dan niet via een ommetje Jemen illustreerde Iran onlangs dat het flink kan toeslaan op de Saoedische olie-installaties.

Maar de directe impact van Iran op de wereldoliemarkt moet worden gerelativeerd. Mede door de Amerikaanse sancties is de olieproductie van Iran volgens OPEC-data de jongste paar jaar gehalveerd, tot 2 miljoen vaten per dag. Dat is 2 procent van het wereldolieverbruik. De tijd dat de OPEC, in de eerste plaats Saoedi-Arabië, met een ruk aan de kraan de olieprijs deze of geen richting kon doen uitzwiepen, ligt decennia achter ons. De belangrijkste reden? De opmars van... de VS als olieproducent.