Thierry Breton: 'Europa tegen 14 juli collectief immuun'

Volgens Thierry Breton, eurocommissaris voor de Interne Markt, wordt de levering van vaccins de komende maanden in Europa opgedreven. Collectieve immuniteit tegen midden juli is volgens hem haalbaar.

Volgens Breton worden er tussen maart en juni tussen de 300 en 350 miljoen vaccindoses geleverd in Europa. De leveringen worden stelselmatig opgeschroefd: 60 miljoen doses in maart, 100 miljoen in april, 120 miljoen in mei en zo verder. Er zijn 55 fabrieken in Europa die momenteel vaccins produceren.