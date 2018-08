Top tussen Trump en Xi Jinping in de maak

Chinese en Amerikaanse onderhandelaars bereiden een reeks onderhandelingen over het onderlinge handelsconflict voor. Die moeten de weg effenen voor een top tussen de Amerikaanse en Chinese president in november.

Komende woensdag en donderdag staat op het ministerie van Financiën overleg gepland met Amerikaanse collega's. Hoewel de Amerikanen naar eigen zeggen weinig verwachten van die gesprekken, moet die ontmoeting de eerste in een hele reeks worden, meldde The Wall Street Journal vrijdagavond.

Multilaterale bijeenkomsten

Die ontmoeting zou in november plaatsvinden in de marge van multilaterale bijeenkomsten. 'Bovenaan de agenda staat het handelsconflict tussen de twee landen', vernam The Wall Street Journal bij functionarissen in beide landen.