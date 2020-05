Topman Wereldhandelsorganisatie stapt op

Dat zei Azevêdo donderdag in Genève aan vertegenwoordigers van de lidstaten. Azevêdo's ambtstermijn zou normaal nog een jaar langer duren. Hij haalde familiale redenen aan voor zijn ontslag. 'Ik ben ervan overtuigd dat deze beslissing in het beste belang van de organisatie is', zei hij. Hij heeft geen plannen om in de politiek te gaan, zei de Braziliaan ook.