Trump: 'Nieuwe handelsdeal met China onwaarschijnlijk'

Het is onwaarschijnlijk dat de minihandelsdeal met China een vervolg krijgt. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag.

De kans dat de Amerikaanse president Donald Trump voor de presidentsverkiezingen van november kan uitpakken met een nieuwe handelsdeal met China, is heel erg klein. Dat besef is ook doorgedrongen tot het Witte Huis, blijkt uit verklaringen van Trump vrijdag.

'Het is onwaarschijnlijk dat de minihandelsdeal met China een vervolg krijgt', vertelde de president aan journalisten een boord van zijn regeringsvliegtuig. De relaties tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek zijn daarvoor te gespannen.

Trump kreeg de vraag voor de voeten gegooid of nieuwe handelsafspraken tussen de twee grootmachten überhaupt in aantocht zijn. 'Daar staat mijn hoofd nu niet naar. De relatie met China is ernstig beschadigd.'

Importtarieven

De VS en China sloten begin dit jaar een minihandelsdeal nadat ze elkaar anderhalf jaar lang hadden bestookt met extra importtarieven. Het akkoord maakte een voorlopig einde aan het handelsconflict dat ook maanden woog op de wereldeconomie en beleggers hypernerveus maakte.

Bij de ondertekening van de tekst in het Witte Huis in januari dit jaar spraken de Amerikanen en de Chinezen af voort te onderhandelen over verdere handelsafspraken. Maar de spanningen tussen beide landen zijn de laatste tijd gevoelig opgelopen.