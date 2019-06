Trump eist top met Xi Jinping eind juni

De Amerikaanse president dreigt ermee per direct nieuwe invoertarieven op Chinese producten in te voeren als de Chinese leider een ontmoeting met hem afslaat.

De Amerikanen sturen al een tijdje aan op een ontmoeting tussen Trump en diens Chinese evenknie Xi Jinping in de marge van de G20 in Japan eind deze maand. Maar de Chinezen houden de boot voorlopig af.

Frustratie Trump

Tot frustratie van de Amerikaanse president. Die poogde maandag de druk op de Chinese autoriteiten op te voeren om een datum te prikken voor zo'n top. 'Als Xi Jinping een top met mij afslaat eind juni, gaan nieuwe invoertarieven op zo goed als alle Chinese invoer onmiddellijk in', waarschuwde Trump maandag in een gesprek met de Amerikaanse zender CNBC.

Washington voerde vorige maand extra strafmaatregelen in op Chinese producten. Om de druk op de ketel te houden waarschuwde hij dat in juni een nieuw offensief zou volgen waardoor vrijwel alle Chinese producten extra belast zouden worden.

'China gaat instemmen met een deal want het heeft geen andere keus', maakte de Amerikaanse president zich maandag sterk tegenover CNBC. 'Ik denk dat Xi naar de G20 zal gaan en ik denk dat we elkaar gaan ontmoeten. Ik heb een goede band met hem. Hij is een fantastische kerel, hij is erg sterk, erg slim. Maar hij verdedigt de belangen van China en ik die van de VS.'