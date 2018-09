Trump escaleert handelsoorlog met China

De Amerikaanse president stelt heffingen in op 200 miljard dollar aan Chinese producten en belast nu de helft van de invoer uit China.

Het handelsconflict tussen de twee grootste economieën in de wereld gaat een nieuwe fase in. Na een nog relatief beperkte eerst rondje invoertarieven - 50 miljard dollar, een tiende van de globale Amerikaanse invoer uit de Volksrepubliek - in het begin van de zomer, lanceert Donald Trump nu een veel omvangrijker offensief.

De Amerikaanse president kondigde maandagavond aan in een eerste fase van 24 september 10 procent heffing in te stellen op 200 miljard dollar invoer. Samen met de eerdere schijf van 50 miljard dollar is dat de helft van de meer dan 500 miljard dollar dat de Verenigde Staten over 2017 vanuit China invoerde. Vanaf 1 januari stijgt de heffing naar 25 procent.

De getrapte invoering lijkt bedoeld om Amerikanen te behoeden voor plotse prijsverhogingen tijdens de cruciale eindejaarsperiode. Want terwijl de eerste ronde heffingen nog vrij zorgvuldig uitgekozen was om de impact voor de Amerikaanse consument te minimaliseren, is dat bij het huidige 'tapijtbombardement' van heffingen niet meer mogelijk.

Wat staat er op de lijst? De lijst met 200 miljard dollar goederen waarop de Amerikaanse overheid nieuwe tarieven heft, is lang, gedetailleerd en divers. Een bloemlezing: ajuinen, levende palingen, marmer, kerosine, kwik, slangehoofden, tabak, vijgen, walnoten, oog-make-up, zeep, baseballhandschoenen, auto- en vrachtwagenbanden, dierenhuiden, handtassen, tropisch hout, MDF-platen, houten fruitkisten, papierpulp, wol, katoen, tapijt, linoleum, molenstenen, veiligheidsglas, spiegels, goud, lood, aluminium, staal, zink, messen, kopieerapparaten, strijkijzers, scheermachines, tv’s, carrosserie van tractors en auto’s, cinemaprojectoren, stoelen, knopen en parkeermeters. Opvallend: op de voorlopige lijst stonden ‘smart watches’, maar in een overwinning voor Apple ontsnappen die aan tarieven. Bekijk de volledige lijst hier.

De onvrede over de ongelijke handelsrelaties tussen China en de VS zijn één van de zaken waar Trump al jaren het meest consistent over is. In 2017 voerden de Amerikanen voor 505 miljard dollar uit China in, terwijl de uitvoer op 130 miljard bleef steken. Het bilaterale tekort beliep daardoor 375 miljard dollar, drie keer het bilaterale tekort met de eurozone (132 miljard dollar).

'China heeft al veel kansen gehad om aan onze zorgen tegemoet te komen', zegt Trump. 'Eens te meer roep ik de Chinese leiders op snel actie te ondernemen om de onfaire handelspraktijken snel te beëindigen. Hopelijk kan deze toestand snel opgelost worden door mezelf en president Xi, waar ik groot respect en affectie voor koester'.

China reageerde op de eerste rond met tegenmaatregelen en voerde onder meer heffingen in op Amerikaanse sojabonen en varkensvlees. De Amerikaanse president waarschuwt dat als Peking ook dit keer reageert, hij de facto alle Chinese invoer zal treffen: 'Als China retalieert tegen onze landbouwers of andere industrieën, gaan we onmiddellijk over tot fase drie met heffingen op 267 miljard dollar extra invoer'.

In de VS betekenen de invoerheffingen dat veel producten uit China duurder worden. Samsonite maakte al bekend dat reiskoffers in prijs zullen stijgen. De handelsoorlog van Trump stuit op verzet van onder meer de campagne 'Tarriffs hurt the heartland', die oplijst op welke fabrieken investeringen uitstellen, jobs schrappen of prijzen optrekken.

Gevolgen tot in België

Intussen is al duidelijk geworden dat het handelsconflict macro- én bedrijfseconomische steeds grotere gevolgen heeft. Door een afbrokkelend ondernemersvertrouwen vertraagt de Europese economie dit jaar duidelijk tegenover 2017, maar minstens opvallend zijn de micro-economische gevolgen.