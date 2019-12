Trump geeft fiat aan minihandelsdeal met China

Volgens Amerikaanse media draaien de VS een resem invoertarieven op Chinese import terug. In ruil zou Peking beloven in 2020 voor 50 miljard dollar Amerikaanse landbouwproducten te kopen. De Aziatische reus hult zich voorlopig in stilzwijgen over de mogelijke deal.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn fiat gegeven aan een minihandelsakkoord met China. Dat melden verschillende Amerikaanse media vrijdag. Het groene licht zou er donderdagavond laat gekomen zijn tijdens een ontmoeting met zijn economische topadviseurs en met de belangrijkste Amerikaanse onderhandelaars in het dossier.

Volgens verschillende bronnen uit de entourage van de president stemmen de Amerikanen ermee in bestaande invoertarieven op 360 miljard dollar Chinese producten te verlagen. Daarnaast zien ze af van een nieuwe ronde strafmaatregelen.

Kerstboom

Trump en co. waren van plan op 15 december heffingen in te voeren op nog eens bijna 160 miljard dollar Chinese producten. Maar niemand zat daar echt op te wachten, ook de Amerikanen niet.

Om hun goodwill te tonen kondigen de VS vrijdag de verlaging van enkele invoertarieven aan. Michael Pillsbury Adviseur Trump

Want op de zwarte lijst stonden deze keer smartphones, spelconsoles, laptops, speelgoed en kledij. Met andere woorden: goederen die de Amerikanen graag onder de kerstboom leggen. Een nieuw rondje strafmaatregelen dreigde de Amerikaanse consumenten dan ook te raken in hun portemonnee.

In ruil voor de Amerikaanse toegevingen moeten ook de Chinezen over de brug komen. Zij beloven volgens Amerikaanse media voor 50 miljard dollar Amerikaanse landbouwproducten te kopen in 2020.

Landbouwgemeenschap

Dat Trump net daarop inzet, hoeft niet te verbazen. De Republikein hoopt binnen elf maanden een tweede presidentieel mandaat in de wacht te slepen. Hij rekent onder meer op de steun van de landbouwgemeenschap.

Maar met zijn handelsoorlog met China verspeelde Trump de voorbije maanden heel wat krediet bij de boeren. Die hebben af te rekenen met de ergste crisis in decennia omdat de Chinezen de Amerikaanse landbouwsector in het vizier namen om Amerikaanse strafmaatregelen op Chinese import te vergelden.

Behalve over de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten zouden de twee economische grootmachten afspraken gemaakt hebben over een betere bescherming van het Amerikaanse intellectueel eigendomsrecht en over een betere toegang voor Amerikaanse bedrijven tot de Chinese financiëledienstensector.

Voorbarig

De positieve geluiden deden de Amerikaanse en Europese beurzen donderdagnamiddag al opveren. Die trend zette zich vrijdag voort op de Aziatische beurzen.

De hamvraag luidt of het optimisme terecht is. De voorbije maanden zinspeelden de Amerikanen en de Chinezen al enkele keren op een doorbraak in hun intussen 19 maanden oude handelsconflict. Maar niet veel later bleken die optimistische berichten steeds te voorbarig te zijn.

Ook nu is er nog geen officiële mededeling over een eventuele minihandelsdeal. De Chinezen hullen zich zelfs helemaal in stilzwijgen over het verloop van het handelsoverleg.

Goodwill

Mogelijk komt er meer duidelijkheid in de loop van vrijdag. 'Om hun goodwill te tonen kondigen de VS vrijdag de verlaging van enkele invoertarieven aan', zei Michael Pillsbury, een adviseur van Trump, in de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

Zelfs als Washington en Peking erin slagen af te kloppen op een minihandelsdeal, zijn de bilaterale spanningen niet van de baan. De 'fase 1'-deal moet het pad effenen voor een ruimer akkoord.