Trump rekent op snelle handelsdeal met China

De Amerikaanse president liet maandag doorschemeren dat een gedeeltelijk akkoord met Peking nog voor de APEC-top van half november getekend kan worden.

De Verenigde Staten en China zitten op schema om op vrij korte termijn af te kloppen op een gedeeltelijke handelsovereenkomst. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump maandag. 'De onderhandelingen liggen voor op schema. Mogelijk kunnen we fase 1 van het akkoord sneller dan gepland ondertekenen.'

Trump had ruim twee weken geleden vriend en vijand verrast met de mededeling dat de 'contouren voor een gedeeltelijk handelsakkoord' er waren. Hij stuurde die boodschap de wereld in na een nieuwe ronde handelsoverleg tussen de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en de Chinese vicepremier Liu He.

Fase 1

Vlak voor Trump bekendmaakte dat een minihandelsdeal in de steigers stond, had Peking ermee ingestemd weer meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Daarnaast zouden in 'fase 1' afspraken gemaakt worden over intellectueel eigendomsrecht en de koers van de Chinese munt, de yuan.

We noemen het fase 1, maar het gaat om een grote portie afspraken. Donald Trump Amerikaanse president

Volgens Trump moet niet lichtzinnig gedaan worden over de gedeeltelijke deal. 'We noemen het fase 1, maar het gaat om een grote portie afspraken', zei hij maandag.

Wanneer de Amerikanen en Chinezen definitief denken af te kloppen, liet Trump in het midden. Hij liet wel doorschemeren dat een minideal met Peking nog voor de APEC-top getekend kan worden. Die bijeenkomst van de landen rond de Stille Oceaan vindt half november in Chili plaats.

Wereldeconomie

De overeenkomst moet een eind maken aan een 18 maanden oud handelsconflict. Dat weegt steeds meer op de wereldeconomie en zadelt het bedrijfsleven met flink wat hoofdbrekens op.

Dat de Amerikanen vaart willen zetten achter een staakt-het-vuren is mogelijk ingegeven door electorale redenen. De Amerikanen staan te popelen om in de aanloop naar Thanksgiving, Kerstmis en Nieuwjaar op koopjesjacht te gaan.