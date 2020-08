Trump schrapt handelsoverleg met China

Na maandenlang wapengekletter hadden de Verenigde Staten en China in januari de pauzeknop ingedrukt bij hun handelsconflict. Met de ondertekening van een minideal in het Witte Huis bezegelden de grootste economieën ter wereld het bestand.

Over de reden van het 'uitstel voor onbepaalde duur' was weinig bekend geraakt. Tot nu. 'Ik heb die gesprekken geannuleerd', zei de Amerikaanse president Donald Trump. 'Ik heb nu echt geen zin om met China te praten.'

Minihandelsdeal

Het zit er al een tijd weer bovenarms op tussen Trump en de Aziatische reus. De Amerikaanse president houdt Peking verantwoordelijk voor de coronapandemie. Hij is evenmin te spreken over de pogingen van China om zijn greep op Hongkong en Taiwan te verstevigen. Trump voerde ook zijn offensief op tegen Chinese apps als TikTok en WeChat, en techreus Huawei.

De minihandelsdeal leek zowat het enige stabiele punt in de steeds meer gespannen relatie. De vraag rijst of het akkoord in gevaar is na de demarche van Trump. 'We zullen zien wat er gebeurt', zei Trump.