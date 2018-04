Trump stouwt Fed vol met Wall Street-getrouwen

Met de voordracht van twee gouverneurs bij de Amerikaanse centrale bank krijgt het team van Trump vorm. De deregulering van Wall Street vormt daarbij de rode draad.

President Trump maakte twee nieuwe namen bekend die hij zal voordragen voor het bestuur van de Federal Reserve (Fed).

Als vicevoorzitter kiest Trump voor Richard Clarida. Hij vervangt Stanley Fischer die eind vorig jaar opstapte. De 60-jarige Clarida is een voormalig vermogensbeheerder bij Pimco maar ook een gerespecteerde monetaire econoom. Als doctor in de economie deed hij onderzoek naar inflatie en geldbeleid.

Hij staat te boek als neutraal maar manifesteert wel eens ‘duivengedrag’. Een duif verkiest een lage rente om de groei te stimuleren, terwijl een havik met een hoge rente de inflatie de kop wil indrukken. ‘Bij Pimco was Clarida een van de uitvinders van ‘het nieuwe normaal’. Die theorie stelt dat de evenwichtsrente (de rente waarbij een economie niet te snel of te traag groeit, red.) lager ligt dan vroeger,’ zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING.

Clarida zal niet pleiten voor een forse verhoging van de beleidsrente Peter Vanden Houte hoofdeconoom ING België

‘Het is dan ook logisch dat Clarida niet zal pleiten voor een forse verhoging van de beleidsrente.’ Analisten noemen de academicus een goede aanvulling op Jerome Powell die in februari het voorzitterschap overnam van Janet Yellen. Powell is de eerste voorzitter in meer dan 30 jaar die geen doctor in de economie is.

De tweede bestuurder die Trump voordraagt is Michelle Bowman. Zij vult het bestuurszitje in dat sinds 2014 vacant is. De Amerikaanse wetgever eist immers dat daar iemand zetelt met een ervaring bij spaarbanken. De familie van Bowman is eigenaar van Farmers & Drovers Bank, een 135-jarige spaarbank in Kansas. Bowman moet er over waken dat de regelgeving voor regionale banken niet te zwaar wordt.

Vacuüm van Obama

De twee Republikeinen zullen zetelen in het zevenkoppig hoofdorgaan van de Fed in Washington. Die bestuursraad en de gouverneur van de centrale bank in New York hebben altijd stemrecht terwijl de andere regionale banken met een beurtrol werken.

Met de voordracht probeert Trump vier vacante posities in de bestuursraad op te vullen en zo de Fed naar zijn hand te zetten. Eerder werd Randal Quarles al benoemd en droeg Trump de econoom Marvin Goodfriend voor. Als de senaat de kandidaten goedkeurt, zullen binnekort vijf van de zes bestuurders een Trumpsignatuur dragen.

Zo duikt Trump in het vacuüm dat Obama heeft achtergelaten. De posities raakten tijdens het Obamatijdperk niet opgevuld door een patstelling in de senaat. Bovendien stapten Yellen en Fischer op.

Met de benoemingen bewandelt Trump een opvallend gematigd parcours. Volgens Vanden Houte zullen de nieuwe bestuurders geen impact hebben op het huidige beleid van de Fed. Sinds Trump aan de macht kwam, ruimden de gematigden Yellen en Fischer baan. Nieuwkomers Clarida, Bowman en Quarles staan op monetair vlak elk eerder aan de neutrale kant.

Daarnaast koos Trump door Powell te benoemen, de facto voor een verlenging van het beleid dat Yellen voerde. Powell stemde quasi nooit tegen tijdens de stemmingen van de Fed onder Yellen. Enkel de voordracht van Goodfriend baarde opzien. Goodfriend uitte jarenlang veel kritiek op de ongebreidelde stimulus van de Amerikaanse centrale bank die tot hoge inflatie zou leiden.

Deregeluring van Wall Street

‘Wat wel opvalt is dat het team opvallend mild is voor Wall Street,’ aldus Vanden Houte. ‘De meeste bestuurders vinden dat de regulering op banken, die na de crisis van 2008 werd ingevoerd, overdreven is.’

Het terugdraaien van regulering is erg gevaarlijk. Zeker nu er weer wat overdrijving in de markt komt. Peter Vanden houte Hoofdeconoom ing

Powell is een jurist maar heeft een verleden als zakenbankier bij Dillon Read en was tot 2005 partner bij durfkapitaalgroep Carlyle. Ook Quarles heeft een verleden bij Carlyle. Beiden zijn voorstander van het schrappen van enkele financiële regels en willen de stresstests voor Amerikaanse banken minder streng maken. Ook Clarida verdiende zijn brood op Wall Street.