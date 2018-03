Trump wil EU vrijstellen van importheffingen, 'als jullie dat ook niet meer doen'

'De Europese Unie, prachtige landen die de VS zeer slecht behandelen op het vlak van handel, beklagen zich over de importtarieven van staal en aluminium', zei Trump via Twitter. 'Als ze hun vreselijke belemmeringen en douanerechten op Amerikaanse producten opheffen, zullen wij de onze opgeven. Groot tekort . Anders belasten wij auto's , etcetera. Eerlijk!' stelt Trump.

Europa en andere handelspartners van de VS, zoals Japan en China, reageerden dit weekend verbolgen over de importtarieven van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium die Trump heeft aangekondigd.

Europa drukte zaterdag zijn ontgoocheling uit tegenover de VS-vertegenwoordiger van handel, Robert Lightizer , die in Brussel was voor een al langer geplande vergadering met commissaris voor Handel Cecilia Malmström en de Japanse minister van Economie Hiroshige Seko . Ook Japan vraagt vrijgesteld te worden van de Amerikaanse taksen.

'De discussie was oprecht', zei Malmström na afloop van de vergadering van vier uur via Twitter. 'Maar we kregen niet onmiddellijk duidelijkheid over de procedure om vrijgesteld te worden. De besprekingen gaan komende week door.'