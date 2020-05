Trump zet gunstregime Hongkong op losse schroeven

Dat Trump opnieuw actie onderneemt tegen Peking, is geen verrassing. De relaties tussen de grootste economieën ter wereld hadden de voorbije weken weer een knauw gekregen.

Niet alleen houdt Trump China verantwoordelijk voor de coronapandemie die de wereld in een gezondheids-, economische en sociale crisis gestort heeft, hij is ook ontstemd over Chinese demarches tegenover Hongkong.