'VS bereid tot halvering tarieven op Chinese import'

Washington zou ook afzien van nieuwe heffingen als Peking belooft meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen, Amerikaans intellectueel eigendomsrecht beter te beschermen en zijn financiëledienstensector meer open te stellen.

Is er reden tot hoop op een doorbraak in het 19 maanden oude handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China? Die vraag duikt weer op nu zowel aan Amerikaanse als aan Chinese zijde positieve geluiden te horen zijn over de gang van zaken in het overleg.

De onderhandelingen tussen beide kampen zijn de afgelopen dagen weer naar een hoger niveau getild. Dat is geen toeval. Want op 15 december dreigen nieuwe Amerikaanse invoertarieven van kracht te worden op bijna 160 miljard dollar aan Chinese producten.

Cadeautjesjacht

Op die heffingen zit niemand te wachten, ook de Amerikanen niet. Want een nieuw rondje strafmaatregelen dreigt de Amerikaanse consument in zijn portefeuille te raken. Op de lijst met geviseerde producten staan immers populaire producten als smartphones, spelconsoles, laptops, speelgoed en kledij, goederen die veel Amerikanen onder de kerstboom leggen.

Op 15 december dreigen nieuwe Amerikaanse invoertarieven van kracht te worden op bijna 160 miljard dollar aan Chinese producten.

In een poging een doorbraak te forceren hebben de Amerikaanse onderhandelaars enkele dagen geleden een nieuw voorstel gedaan, vernam de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal van verschillende bronnen.

Niet alleen verklaarden de VS zich bereid de bestaande invoertarieven op 360 miljard dollar aan Chinese import te halveren, ze zouden ook afzien van de nieuwe ronde heffingen op 15 december. In ruil vraagt Washington toegevingen van Peking.

De Chinezen moeten beloven meer Amerikaanse landbouw- en andere producten te kopen, Amerikaans intellectueel eigendomsrecht beter te beschermen en hun financiëledienstensector meer open te stellen. 'Als China zich niet langer aan zijn engagementen houdt, gaan de nieuwe invoertarieven weer gelden en komt de nieuwe ronde importheffingen er alsnog', gaven bronnen The Wall Street Journal nog mee.

Beurzen

Amerikaans president Donald Trump voedde donderdag het optimisme via zijn geliefkoosde communicatiekanaal Twitter. 'We staan ERG dicht bij een GROTE DEAL met China. Zij willen die en wij ook', klonk het.

Mogelijk volgt in de komende uren meer nieuws. De bewoner van het Witte Huis overlegt later donderdag met de belangrijkste Amerikaanse spelers in het dossiers, onder wie speciaal handelsgezant Robert Lighthizer, minister van Financiën Steven Mnuchin en economisch adviseur Larry Kudlow.

De positieve geluiden over het verloop van het handelsoverleg deden de Amerikaanse en Europese beurzen donderdagnamiddag opveren. De hamvraag luidt of het optimisme dit keer wel gerechtvaardigd is. De afgelopen maanden volgde na hoopvolle berichten over een mogelijke afkoeling van de Amerikaans-Chinese handelsspanningen meer dan eens een afknapper.