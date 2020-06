VS blazen overleg met Europa over digitaks op

De VS zien niet langer het nut in van onderhandelingen met Europa over de invoering van een belasting op techreuzen als Google en Facebook. Ze dreigen met sancties als Europese landen op eigen houtje een digitaks invoeren.

De pogingen om op internationale schaal afspraken te maken rond de belasting van grote techbedrijven als Facebook, Apple en Google hebben een ferme knauw gekregen. De Verenigde Staten kondigden woensdagavond immers aan zich teruggetrokken te hebben uit de onderhandelingen met Europa over dergelijk initiatief.

'We boekten geen vooruitgang... Daarom heeft minister van Financiën Steven Mnuchin beslist de stekker uit het overleg te trekken', maakte de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer bekend tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Coronapandemie

Met die uitspraak bevestigde Lighthizer berichten in de Britse zakenkrant Financial Times. Die had kort tevoren gemeld dat Mnuchin op 12 juni een brief geschreven had naar de ministers van Financiën van Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Als tijdens die onderzoeken blijkt dat Amerikaanse ondernemingen door die initiatieven een concurrentieel nadeel ondervinden, kunnen de VS vergeldingsmaatregelen opleggen. Robert Lighthizer Amerikaanse handelsgezant

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën heeft het geen zin 'de forcing te willen voeren in dergelijke moeilijke onderhandelingen op een moment dat regeringen wereldwijd zouden moeten focussen op de indijking van de economische problemen die voortvloeien uit de coronapandemie'. Mnuchin sluit niet uit dat de VS het overleg met Europa later dit jaar opnieuw een kans geven.

Heel wat Europese landen spelen al langer met de idee om techreuzen te belasten. De Google- of digitaks is gericht tegen bedrijven die digitale diensten leveren maar waar de gebruiker eigenlijk de meerwaarde creëert. In Italië, Hongarije en Oostenrijk bestaat zo'n taks al. Ook in ons land bestaan plannen.

Oneerlijke praktijken

Tot woede van de Amerikaanse autoriteiten. Die vinden dat de Amerikaanse techgiganten het slachtoffer zijn van oneerlijke handelspraktijken door zo'n digitaks. Lighthizer lanceerde eerder deze maand onderzoeken naar digitaksen die al ingevoerd zijn of in de maak zijn in Oostenrijk, Brazilië, Tsjechië, India, Indonesië, Italië, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Het heeft geen zin de forcing te willen voeren in dergelijke moeilijke onderhandelingen op een moment dat regeringen wereldwijd zouden moeten focussen op de indijking van de economische problemen die voortvloeien uit de coronapandemie. Steven Mnuchin Amerikaanse minister van Financiën

'Als tijdens die onderzoeken blijkt dat Amerikaanse ondernemingen door die initiatieven een concurrentieel nadeel ondervinden, kunnen de VS vergeldingsmaatregelen opleggen', waarschuwde Lighthizer.

Washington ondernam al actie tegen Frankrijk nadat het parlement in Parijs groen licht gegeven had aan de invoering van een digitaks. Het publiceerde een lijst met Franse producten waarop hogere invoerheffingen zouden gaan gelden. Wijn zou bijvoorbeeld 100 procent belast worden.