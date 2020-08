VS draaien Huawei duimschroeven nog wat meer aan

De Verenigde Staten voeren hun offensief tegen Huawei op. Ze bemoeilijken de toegang van de Chinese techreus tot Amerikaanse technologie nog meer.

De Amerikanen schakelen nog een versnelling hoger in de strijd met China om de technologische suprematie. Washington legt de Chinese technologiereus Huawei extra beperkingen op, maakte het Amerikaanse ministerie van Handel maandag bekend.

De producent van smartphones loopt al langer in het vizier van Amerikaans president Donald Trump en zijn regering. Die verdenken de Chinese overheid ervan via het bedrijf te spioneren in het buitenland. Huawei wijst de verdachtmakingen van de hand. Maar de ontkenning maakt weinig indruk in Washington.

Grof geschut

Daarom haalden de VS in mei vorig jaar al eens het grof geschut boven tegen het Chinese techbedrijf. Trump tekende een decreet dat de toegang van Huawei tot de Amerikaanse markt beperkt. Het ministerie van Handel zette het bedrijf op een zwarte lijst waardoor Amerikaanse ondernemingen voortaan een vergunning moesten aanvragen om zaken te doen met de gigant.

We willen hun apparatuur niet in de VS, want ze bespioneren ons. Amerikaanse president Donald Trump

Die maatregelen hadden volgens Washington evenwel niet het gewenste effect. 'Nadat we Huawei's toegang tot Amerikaanse technologie beperkt hadden, gebruikten Huawei en zijn buitenlandse filialen derde partijen om toch aan Amerikaanse technologie te geraken en dat op een manier die de Amerikaanse nationale veiligheid en het buitenlands beleid ondermijnt', stelde de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross maandag.

Daarom drong nieuwe actie zich op volgens Washington. Het voegt 38 Huawei-filialen in 21 landen toe aan de zwarte lijst. Met de extra maatregelen hoopt Washington te voorkomen dat de Chinese techgigant buitenlandse chips in handen krijgt waarin Amerikaanse technologie verwerkt zit. 'We willen hun apparatuur niet in de VS, want ze bespioneren ons', verduidelijkte Trump maandag nog eens op tv-zender Fox.

TikTok

De Amerikanen staan ook klaar om de entertainmentapp TikTok aan te pakken. Trump wil die vanaf half september verbieden in de VS, tenzij eigenaar ByteDance er tegen dan in slaagt de Amerikaanse tak te verkopen. De softwaregigant Microsoft lijkt de belangrijkste gegadigde. Trump verdenkt ByteDance er net als Huawei van voor Peking te spioneren.