VS dreigen met invoertaksen op Europees bier

In de slipstream van een al 16 jaar aanslepend conflict over subsidies aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing dreigen de Verenigde Staten met heffingen op bier, olijven en gin uit Europa.

Met de dreiging van invoertaksen op Europese producten, potentieel een opdoffer voor veel Belgische brouwers, voeren de VS de druk op de EU op om tot een akkoord te komen over het aanhoudend gesteggel.

Amerikaanse en Europese invoertarieven

De WTO overweegt nu de invoertaksen die de EU van haar kant zou kunnen opleggen aan Amerikaanse producten in een parallelle zaak rond illegale steun voor Boeing. Maar die beslissing, die oorspronkelijk verwacht werd in mei of juni, is uitgesteld naar september omwille van de coronacrisis, aldus bronnen aan het persagentschap Reuters.