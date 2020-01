VS en China duwen pauzeknop in handelsconflict in

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vice-premier Liu He vlak voor de ondertekening van een handelsakkoord.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He zetten woensdag hun krabbel onder een minihandelsdeal. Washington maakt zich evenwel al op voor een volgende strijd: die tegen de Chinese techreus Huawei.

Bijna twee jaar nadat Donald Trump zijn Chinese evenknie Xi Jinping de oorlog verklaard had op handelsvlak, beleefde de Amerikaanse president woensdag een hoogdag. Tijdens een ceremonie op het Witte Huis ondertekende hij samen met de Chinese vicepremier Liu He een minihandelsdeal.

'Vandaag zetten we de fouten uit het verleden recht en doen we een grote, ongeziene stap op weg naar een eerlijkere handel met China', stak Trump van wal.

Financiële diensten

In het 86 pagina's tellende akkoord verbinden de VS zich ertoe een deel van de Chinese import minder zwaar te belasten. Nieuwe heffingen op een resem Chinese consumentengoederen verdwijnen in de koelkast.

China importeerde in 2017, het jaar voor de handelsoorlog uitbrak, voor 186 miljard dollar Amerikaanse producten. Nu moet dat cijfer met 200 miljard dollar omhoog in de volgende twee jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van meer dan 30 procent. Derek Scissors American Enterprise Institute

In ruil beloven de Chinezen hun financiëledienstensector meer open te stellen voor Amerikaanse banken en verzekeraars en hun munt niet langer te devalueren om hun exportbedrijven een extra duw in de rug te geven.

Peking kan Amerikaanse bedrijven volgens de deal niet langer verplichten hun technologie te delen met Chinese concurrenten voor ze toegang krijgen de Chinese markt. 'Intellectueel eigendomsrecht is voortaan ook beter beschermd', zei Trump.

Landbouwproducten

Daarnaast gaat China de volgende twee jaar meer Amerikaanse goederen en diensten aan te kopen. 'Peking voert dit en volgend jaar voor 50 miljard dollar meer Amerikaanse landbouwproducten in. De import van Amerikaanse energie dikt met 50 miljard dollar aan, die van diensten met 40 tot 50 miljard dollar en die van producten uit de verwerkende nijverheid met 75 miljard dollar', stelde Trump.

86 pagina's De minihandelsdeal tussen de VS en China telt 86 pagina's.

Analisten plaatsten meteen kanttekeningen bij die cijfers. 'China importeerde in 2017, het jaar voor de handelsoorlog uitbrak, voor 186 miljard dollar Amerikaanse producten. Nu moet dat cijfer met 200 miljard dollar omhoog in de volgende twee jaar. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van meer dan 30 procent', merkte Derek Scissors van het American Enterprise Institute op.

'Het streefdoel in de landbouwsector halen lijkt met niet de grootste uitdaging, wel dat voor de verwerkende nijverheid', ging hij voort. Hij vreest dan ook dat de Chinezen hun engagementen nooit kunnen nakomen.

Plooien niet gladgestreken

Met de minihandelsdeal zijn de plooien tussen de twee grootste economieën ter wereld ook niet gladgestreken. Verre van zelfs. De meest heikele kwesties komen in het woensdag ondertekende akkoord niet aan bod.

'In deze fase 1-deal hebben we enkele belangrijke zaken geregeld. Andere punten komen aan bod tijdens de volgende etappe van de onderhandelingen', stelde de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin woensdag.

Peking voert dit en volgend jaar voor 50 miljard dollar meer Amerikaanse landbouwproducten in. De import van Amerikaanse energie dikt met 50 miljard dollar aan, die van diensten met 40 tot 50 miljard dollar en die van producten uit de verwerkende nijverheid met 75 miljard dollar. Donald Trump Amerikaanse president

De VS ergeren zich blauw aan de subsidies die Peking bedrijven toestopt en aan de verwevenheid van de overheid met de zakenwereld. 'Ook cyberveiligheid en technologische kwesties verdienen in de tweede fase van het overleg aandacht', voegde Mnuchin eraan toe.

Wanneer de onderhandelingen die nieuwe fase ingaan, is voorlopig koffiedik kijken. Geen van beide zijden plakte daar voorlopig een timing op. De Chinezen lijken alvast niet gehaast. Zij hopen discussies over de gevoeligste kwesties een eind voor zich uit te schuiven, het liefst tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit najaar.

Huawei

De kans dat de spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld in de tussentijd wegebben, is evenwel klein. Heel wat politici in Washington lopen zich al warm om de technologische strijd met de Aziatische reus op te voeren.

Vooral Huawei loopt in hun vizier. Het Chinese bedrijf is in geen tijd getransformeerd van een onbekende verkoper van telefoonschakelaars in een wereldspeler in de telecomindustrie.

Volgens de Amerikanen wist Huawei die steile opgang deels te realiseren met steun van de Chinese overheid. Ze verdenken de machthebbers in Peking ervan via de techreus te willen spioneren in het buitenland.

Exportrestricties

En dus belandde het bedrijf met hoofdzetel in Shenzhen in mei vorig jaar op een Amerikaanse zwarte lijst. Pas na uitdrukkelijke toestemming van de Amerikaanse overheid mogen ondernemingen uit de VS nog zakendoen met Huawei.

Maar heel wat Amerikaanse techbedrijven vonden een achterpoortje om de maatregelen van de regering-Trump te omzeilen. Ze leveren hun producten via buitenlandse filialen aan het Chinese bedrijf.

De grootste China-haviken in de Amerikaanse regering en het Congres zijn vast van plan paal en perk te stellen aan die praktijk. Al enkele weken sleutelen ze aan nieuwe regulering. Krijgen zij hun zin, dan zijn in het buitenland geproduceerde chips en andere componenten waarin op zijn minst 10 procent Amerikaanse technologie zit, voortaan ook onderworpen aan exportrestricties als China de eindbestemming is.

Onrust

De plannen veroorzaken de nodige onrust in de Amerikaanse zakenwereld. 'De nieuwe regels dreigen Amerikaanse bedrijven niet alleen nodeloos schade te berokkenen maar zullen Huawei er ook toe aanzetten op zoek te gaan naar alternatieve leveranciers', luidt het.