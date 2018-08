'VS en Mexico heel dicht bij akkoord over Nafta'

De VS en Mexico kunnen in de komende uren of maandag een akkoord bereiken over handel in de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone Nafta, zeggen verscheidene bronnen.

Beide landen hebben de jongste dagen belangrijke vooruitgang geboekt over kritieke punten, zoals auto's en energie. Als de VS en Mexico een akkoord bereiken, kan Canada - het derde lid van Nafta- naar de onderhandelingen terugkeren om een globaal akkoord af te ronden.

De Amerikaanse president Donald Trump tweette zaterdag dat de VS snel een 'groot handelsakkoord' kan sluiten met Mexico. De Mexicaanse minister van Economie Ildefonso Guajardo zei zondag dat de onderhandelingen tussen beide landen hun laatste uren ingaan.

Maar de details van het akkoord zullen wellicht niet meteen worden gepubliceerd. Guajardo heeft laten doorschemeren dat zijn land geen mededeling zal doen vooraleer ook Canada een akkoord ondertekent. Hij merkte op dat na een akkoord met de VS minstens een week nodig is om ook Canada aan boord te krijgen.

De VS en Mexico willen uiterlijk tegen eind augustus een akkoord. De presidenten Donald Trump en Enrique Pena Nieto hebben dan voldoende tijd om het akkoord te ondertekenen vooraleer de verkozen Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador in december de macht overneemt.

De focus van de onderhandelingen de jongste weken was de auto-industrie. Trump wil een akkoord dat het aantal jobs in de Amerikaanse auto-industrie doet stijgen. De VS willen striktere afspraken over het aandeel Amerikaanse auto-onderdelen en wil dat een groter deel van de auto's wordt gemaakt door arbeiders met hogere lonen.