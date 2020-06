Verkoop mondmaskers beperkt Chinees exportverlies

De export van China is in mei gedaald omdat door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen de wereldwijde vraag naar Chinese goederen onder druk stond. De vraag naar mondmaskers beperkte evenwel de schade.

De Chinese export naar de rest van de wereld kromp volgens de Chinese douane vorige maand jaar op jaar met 3,3 procent, na een onverwachte stijging met 3,5 procent in april. De daling komt niet als een verrassing. Door de coronapandemie ging een groot deel van de wereld immers geheel of gedeeltelijk op slot, viel de economische activiteit fors terug en daalde de consumptie.

Toch zien de Chinese autoriteiten lichtpuntjes in de cijfers voor mei. Want de uitvoer ging minder sterk omlaag dan economen hadden verwacht. Dat de export toch nog de verwachtingen van economen overtrof, is ironisch genoeg ook te verklaren door de coronapandemie.

Mondmaskers

Omdat het longvirus geen enkele regio in de wereld spaart, explodeerde de vraag naar medisch materiaal in de hele wereld. In de strijd tegen de verspreiding van het coronvirus raden heel wat overheden hun burgers bijvoorbeeld aan mondmaskers te dragen op plekken waar veel mensen bijeenkomen en niet altijd de nodige afstand bewaard kan worden. China is de afgelopen decennia uitgegroeid tot topproducent van die maskers.

Vorig jaar zette de onzekerheid over de uitkomst van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict al een rem op de wereldeconomie. En die hangt momenteel in de touwen door de coronapandemie.

De Chinese import kromp in mei met 16,7 procent, wat nog sterker is dan een maand daarvoor. Dat kwam onder meer door de gedaalde prijzen van grondstoffen zoals olie en gas en ook sojabonen. Het is de scherpste daling van de invoer sinds begin 2016. Het Chinese handelsoverschot steeg, uitgedrukt in dollars, naar het recordniveau van 62,9 miljard dollar.

Economen denken dat de Chinese export de komende tijd weer kan aantrekken nu in steeds meer landen de quarantainemaatregelen tegen het coronavirus geleidelijk worden versoepeld. Dat herstel zal waarschijnlijk wel langere tijd duren door de klappen die de crisis heeft veroorzaakt in grote economieƫn zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Spanningen met VS

Bovendien liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten en China de voorbije weken weer op. Eind vorige maand kondigde Trump enkele strafmaatregelen tegen de Aziatische reus af 'omdat Peking de autonomie van Hongkong ondermijnt'. De Amerikaanse president zette onder meer het speciaal handelsstatuut van de Britse ex-kolonie op losse schroeven.

62,9 miljard dollar Chinese handelsoverschot Het Chinese handelsoverschot steeg, uitgedrukt in dollars, naar het recordniveau van 62,9 miljard dollar.

Een Chinese reactie bleef niet lang uit. De op een na grootste economie ter wereld gaf twee staatsbedrijven de opdracht de inkoop van bepaalde Amerikaanse landbouwproducten voorlopig stop te zetten. De aankoop van die goederen vormt een belangrijk element in de fel bevochten minihandelsdeal die de VS en China begin dit jaar ondertekenden.