Vicepremiers Reynders en Peeters, minister-president Bourgeois betreuren Amerikaanse beslissing

Vicepremiers Didier Reynders (Buitenlandse Zaken) en Kris Peeters (Economie) betreuren de beslissing van de Verenigde Staten om per 1 juni hogere heffingen te hanteren voor geïmporteerd staal en aluminium. Ook de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois sprak zich in die zin uit.

Reynders spreekt van 'een zwarte dag voor de internationale handel' en ziet de toekomst van de trans-Atlantische alliantie somber in. Peeters steunt de reactie van de Europese Commissie en zegt dat alles in het werk moet worden gesteld om een handelsoorlog te vermijden .

België steunt de tegenmaatregelen die de Commissie donderdag bekendmaakte en de zaak die de EU bij de WTO aanspant. De hogere Amerikaanse heffingen riskeren in ons land de staalsector te treffen en kunnen ook indirecte gevolgen hebben voor de handel die via de haven van Antwerpen verloopt, waarschuwt Reynders.

'Voor de Belgische staal- en aluminiumindustrie is dit slecht nieuws', zegt ook Peeters. 'De Verenigde Staten zijn onze eerste exportbestemming buiten de EU voor wat aluminium betreft en onze tweede voor wat staal betreft.'

Peeters is wel tevreden over de verklaring die Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström en de Japanse handelsminister Hiroshige Seko donderdagmiddag samen met hun Amerikaanse collega Wilbur Ross aflegden in Parijs. 'Ondanks de bilaterale handelsgeschillen, zullen ze de samenwerking versterken om de wereldwijde overcapaciteitsproblemen aan te pakken alsook de WTO te versterken', onthoudt Peeters.