Washington heeft Chinese economische 'hit list' klaar

Van weef- en naaimachines over halfgeleiders tot pacemakers: Washington heeft de 1.300 producten klaar waarmee president Trump China wil treffen.

Ook staan er grondstoffen voor medicijnen als insuline en antidepressiva op. De totale waarde bedraagt zo'n 50 miljard dollar., in lijn met de oorspronkelijke berichten maar minder dan de 60 miljard sancties die president Trump zelf aangekondigd had .

Met de invoerheffingen wil de regering China straffen voor de veronderstelde diefstal van patenten van Amerikaanse bedrijven. Trump ergert zich al langer aan de eenzijdige Amerikaans-Chinese handel: in 2017 voerden de VS voor 506 miljard dollar Chinese producten in, de uitvoer naar de Volksrepubliek bleef beperkt tot 130 miljard dollar.