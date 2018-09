Amerikanen bespraken coup in Venezuela

Vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering hadden geheime ontmoetingen met dissidente Venezolaanse officieren over een mogelijke staatsgreep tegen president Nicolas Maduro. Dat schrijft The New York Times.

Volgens de New York Times beslisten de Verenigde Staten, die al een lange geschiedenis hebben van geheime interventies in Latijns-Amerikaanse landen, om de plannen uiteindelijk op te bergen. Eén van de redenen is dat één van de betrokken Venezolaanse bevelhebbers op de sanctielijst voor corrupte functionarissen van de Verenigde Staten staat. Hij werd in het verleden samen met andere leden van het Venezolaanse leger door Washington onder meer beschuldigd van foltering en opsluiting van politieke tegenstanders, het verwonden van duizenden burgers en het smokkelen van drugs.

Complot

Het Witte Huis laat in een reactie aan The New York Times weten geen commentaar te geven op het nieuws. Het wilde wel kwijt dat het belangrijk is om 'in dialoog te treden met alle Venezolanen die een verlangen naar democratie tonen' om 'positieve verandering te brengen in een land dat hard heeft geleden onder Maduro'.

Maduro zelf heeft al meermaals beweerd dat de VS een complot tegen hem smeedden. Het nieuws van de geheime ontmoetingen geven hem nu extra munitie tegen interne tegenstanders en de buurlanden, die zich nagenoeg collectief tegen het regime van Maduro hebben gekeerd.