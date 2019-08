Argentijnen spuwen bezuinigingsbeleid Macri uit

De favoriet van beleggers en ondernemers incasseert een pandoering tijdens de generale repetitie voor de presidentsverkiezingen van dit najaar. Een comeback van peroniste Cristina Fernández de Kirchner lijkt onafwendbaar.

Mauricio Macri is maandag wellicht met een stevige politieke kater ontwaakt. De Argentijnse kiezers presenteerden hun staatshoofd afgelopen weekend tijdens de presidentiële voorverkiezingen een gepeperde rekening.

Tijdens de generale repetitie voor de presidentsrace in oktober kwam de zakenman slechts als tweede uit de strijd. Macri bleef steken op 32,2 procent van de stemmen terwijl zijn belangrijkste rivaal, de peronist Alberto Fernández, de steun kreeg van ruim 47 procent van de kiezers. Doet die dat huzarenstukje in oktober bij de presidentsrace nog eens over, dan verovert hij de sleutels van het Casa Rosada al in de eerste ronde.

Nek-aan-nekrace

De electorale pandoering kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de president. Verschillende peilingen hadden de voorbije weken immers een nek-aan-nekrace voorspeld. En heel wat bureaus gingen ervan uit dat Macri uiteindelijk aan het langste eind zou trekken.

De race is gelopen. Het is ondenkbaar dat de regering nog een ommekeer kan realiseren. Lucas Romero Directeur Synopsis

Maar zoals de voorbije jaren wereldwijd wel vaker het geval was, bleken de onderzoeksinstituten het sentiment onder de bevolking helemaal niet goed aangevoeld te hebben. Het resultaat van de voorverkiezingen geeft aan dat de Argentijnen de ex-voorzitter van de bekende voetbalclub Boca Juniors verantwoordelijk houden voor de groeiende armoede in het land.

Macri was in 2015 als een soort redder des vaderlands ingehaald na ruim een decennium interventionistisch beleid door de peronisten Néstor Kirchner en Cristina Fernández de Kirchner. Ze hoopten dat hij zijn successen als zakenman zou kunnen overdoen als baas van de NV Argentinië.

Voorspoed

De burgerlijk ingenieur spiegelde zijn landgenoten destijds economische voorspoed voor. Met centrumrechtse recepten poogde hij dat reveil te bewerkstelligen.

47 procent van de stemmen Macri bleef steken op 32,2 procent van de stemmen terwijl zijn belangrijkste rivaal, de peronist Alberto Fernández, de steun kreeg van ruim 47 procent van de kiezers.

Maar het draaide helemaal anders uit. Ook onder Macri ging Argentinië kopje onder. Het land gleed opnieuw af in een diepe recessie, de werkloosheid nam toe en tot overmaat van ramp halveerde de munt, de peso, vorig jaar in waarde.

In geen tijd schoot de inflatie omhoog tot 55 procent, waardoor de koopkracht van de Argentijnen een flinke knauw kreeg en steeds meer Argentijnen nog amper rondkomen elke maand. Economen schatten dat zowat 35 procent van de bevolking vandaag in armoede leeft.

Reddingsboei

Uiteindelijk zag de president maar een uitweg meer: aankloppen bij het Internationaal Monetair Fonds. In ruil voor forse besparingen en hervormingen gooide de instelling met hoofdzetel in Washington Buenos Aires een reddingsboei van 57 miljard dollar toe.

Schermvullende weergave De Argentijnse voorverkiezingen draaiden uit op een triomf voor de personist Alberto Fernández en zijn running mate, de van corruptie beschuldigde ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner. ©AFP

De voorbije weken doken enkele signalen van licht economisch herstel op. Maar die volstonden niet om de kiezers het vertrouwen te laten behouden in hun president en zijn centrumrechtse project.

Toch geeft Macri de hoop nog niet op. 'We hebben slecht gescoord. Dat moeten we erkennen. Vanaf maandag steken we een tandje bij zodat we in oktober alsnog voldoende steun krijgen om voort te gaan met ons project van verandering', zei hij na de bekendmaking van de resultaten.

Onomkeerbaar

Analisten hebben evenwel grote twijfels of de president in zo'n korte periode het tij nog kan keren. 'De race is gelopen. Het is ondenkbaar dat de regering nog een ommekeer kan realiseren', zegt Lucas Romero, directeur bij het onderzoeksinstituut Synopsis.

We hebben slecht gescoord. Dat moeten we erkennen. Vanaf maandag steken we een tandje bij zodat we in oktober alsnog voldoende steun krijgen om voort te gaan met ons project van verandering. Maurico Macri Argentijnse president

Shila Vilker, analist bij het Argentijnse onderzoeks- en communicatiebureau Trespuntozero, deelt die mening. 'Dit resultaat is vrijwel onomkeerbaar. Het stort de regering in een soort politiek vacuüm op een moment dat de Argentijnse economie zich al in een erg delicate situatie bevindt.'

Het verloop van de voorverkiezingen verraste niet alleen de politieke wereld. De 'primarias' stuurden ook een schokgolf door de bedrijfs- en beleggerswereld. Zij hadden er helemaal geen rekening mee gehouden dat hun favoriet zo'n electorale opdoffer zou incasseren.

Zwarte weduwe

De nakende zege van de peronist Alberto Fernández doet beleggers en ondernemers huiveren. Want die komt in tandem op met de van corruptie beschuldigde ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner.

19 procent daling waarde munt Het vooruitzicht op een terugkeer aan de macht van Cristina Fernández de Kirchner deed de peso maandag alvast meteen 19 procent lager duiken tegenover de dollar.

De financiële wereld en het zakenleven zijn nog niet vergeten dat de zwarte weduwe, zoals de Argentijnen haar gingen noemen na het overlijden van haar man Néstor, met grote nationaliseringsoperaties, kapitaal- en muntcontroles, wanbetalingen en gesjoemel met macro-economische statistieken van Argentinië een internationale paria maakte.

Ze vrezen dat een comeback van de peronisten tot nieuw interventionisme en forse overheidsuitgaven gaat leiden. Bovendien vragen ze zich af of Fernández en Fernández de Kirchner de afspraken met het IMF wel gaan nakomen.