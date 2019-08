'Argentijnse peso stevent af op crash'

Macri werd vier jaar geleden president na een reeks links-populistische regeringen in de jaren 2003-2015 van het echtpaar Néstor Carlos Kirchner (1950-2010) en Cristina Fernández de Kirchner. Fernández de Kirchner volgde haar man in 2007 als president op en is nu de kandidaat voor het vicepresidentschap van Alberto Fernández (geen familie).