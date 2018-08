Argentijnse senaat blokkeert legalisering abortus

De senatoren stemden tegen een voorstel om abortus tot en met de veertiende week toe te laten.

De stemming betekent een harde klap voor de proabortusbeweging, waarvan tienduizenden aanhangers tijdens het zestien uur durende debat en de aansluitende stemming actie voerden voor het parlement in Buenos Aires. Tevergeefs dus.

De mogelijkheid om legaal en kosteloos een zwangerschap tot en met de veertiende week af te kunnen breken veroorzaakte in Argentinië grote verdeeldheid. Ook paus Franciscus, een Argentijn, moeide zich in het debat en noemde abortus een 'wreedheid' die hij vergeleek met nazistische praktijken.

Het is niet duidelijk of de katholieke lobby de doorslag gegeven heeft, want bijna driekwart van de Argentijnen zou tegen politieke inmenging door de kerk zijn. Maar duidelijk is dat legale abortus er in Argentinië voorlopig niet komt.

38 senatoren tegen

Op het einde van het debat stemden donderdagochtend 38 senatoren tegen, slechts 31 waren voor. De senaat gaat daarmee in tegen de Argentijnse kamer, die in juni wel nog voor de legalisering van zwangerschapsonderbreking had gestemd.

Een nieuw voorstel kan ten vroegste in de volgende parlementaire legislatuur worden ingediend. In Argentinië is abortus nu alleen maar mogelijk als de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting of als het leven van de moeder in gevaar is.

Voorstanders van een meer permissieve wetgeving kregen de wind in de zeilen toen president Mauricio Macri het parlement opriep over een concreet voorstel te stemmen. Zelf is Macri tegen abortus, maar het resultaat van de stemming zou hij naar eigen zeggen goedkeuren.

Complicaties

Volgens burgerrechtenbewegingen worden jaarlijks ongeveer 500.000 illegale abortussen uitgevoerd in Argentinië, die vaak gepaard gaan met complicaties. Over die cijfers bestaat echter discussie.

Amnesty International zegt dat uit peilingen blijkt dat 60 procent van de Argentijnse bevolking voor de legalisering van abortus is. In Latijns-Amerika is abortus enkel in Uruguay en Cuba niet langer strafbaar.