Argentinië danst opnieuw gehate tango met IMF

‘Ik onderstreep mijn sterke steun voor de hervormingen die Argentinië al heeft doorgevoerd, en onze bereidheid de regering te blijven helpen.’ Christine Lagarde , de immer charmante directrice van het Internationaal Monetair Fonds, kondigde donderdagnacht in Washington aan dat er ‘snel’ een kredietlijn komt - sommige bronnen hebben het over 30 miljard dollar - voor de derde economie van Latijns-Amerika.

Risicoaversie

Argentinië lijdt onder de risico aversie van beleggers die sinds de beurscorrectie van februari fors is toegenomen. En onder het feit dat de Amerikaanse tienjaarsrente , na jaren van bijna nultarieven, stilaan weer in de buurt van 3 procent komt en zo een valabel alternatief biedt. Wel meer groeilanden, zoals Turkije, zien de druk op hun munt stijgen. Maar weinige zijn zo kwetsbaar als Argentinië.

Door andermaal bij het IMF te bedelen neemt president Mauricio Macri echter een enorme politieke gok. Ja, bij een Argentijnse tango is doorgaans welomlijnd wie leidt en wie volgt. Maar voor veel Argentijnen geldt het IMF als een dwingeland met vlijmscherpe naaldhakken, terwijl de danspartner plat op de buik moet om zich te laten vertrappelen. Zeker het trauma van 2001 is nog lang niet vergeten, laat staan vergeven.

Mismanagement

Een schuldbewuste blik in de spiegel lijkt nochtans ook gepast. Al decennia blinken Argentijnse regeringen, of ze nu bevolkt worden door extreemrechtse juntaleiders dan wel linkse populisten, uit in economisch mismanagement. Toen Macri, een centrumrechtse ex-zakenman, eind 2015 aan de macht kwam, kon hij meteen het puin beginnen te ruimen dat wijlen Néstor Kirchner en later zijn ‘zwarte weduwe’ Cristina Fernández de Kirchner hadden achtergelaten.