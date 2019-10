Argentinië krijgt weer peronistische president

Alberto Fernández en zijn 'running mate', oud-staatshoofd Cristina Fernández de Kirchner, rekenden al in de eerste ronde af met de aftredende rechtse president Mauricio Macri. De zakenwereld en de financiële markten zijn beducht voor een radicale ommezwaai in het economisch beleid.

Argentinië maakt zich op voor een regimewissel. Na vier jaar in de oppositie staan de peronisten weer te trappelen om hun intrek te nemen in het Casa Rosada, het presidentiële paleis in Buenos Aires.