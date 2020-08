Argentinië verleidt crediteuren tot nieuwe schuldendans

Voor de derde keer in twintig jaar heeft Argentinië een deal gesloten over de herschikking van zijn schuld. Met het akkoord hoopt de derde economie van Latijns-Amerika het negende bankroet in haar geschiedenis achter zich te laten.

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. Maar na een maandenlange uitputtingsslag in de onderhandelingszaal, eindeloos gegoochel met deadlines en voortdurende bijsturingen van de 'choreografie' is de Argentijnse overheid erin geslaagd haar belangrijkste buitenlandse schuldeisers te verleiden tot een nieuwe schuldendans.

'Argentinië heeft een akkoord bereikt over een schuldherschikking met drie groepen schuldeisers', maakte de Argentijnse minister van Economie Martín Guzmán dinsdag bekend. De deal met investeringsfondsen als BlackRock, Fidelity Management & Research, VR Capital Group en Greylock Capital Management slaat op 65 miljard dollar aan obligaties.

De crediteuren stemmen ermee in hun oude effecten in te ruilen voor nieuw waardepapier. Ze krijgen net geen 55 cent per dollar volgens het akkoord. 'Argentinië kan dus rekenen op een aanzienlijke schuldverlichting', merkten de autoriteiten in Buenos Aires opgelucht op.

Economische depressie

De derde economie van Latijns-Amerika is met dit akkoord niet aan haar proefstuk toe. Het land lag de voorbije twee decennia vrijwel voortdurend in de clinch met investeerders, nadat het in 2001, op het hoogtepunt van de zoveelste economische depressie, de terugbetaling stopgezet had van meer dan 80 miljard dollar schulden.

Argentinië kan rekenen op een aanzienlijke schuldverlichting. Argentijnse ministerie van Economie

Na het bankroet, het grootste van een soevereine staat tot dan toe, stemden de meeste schuldeisers vier jaar later in met een schuldverlichting. Een kleine minderheid trok naar justitie om een volledige terugbetaling te eisen. Met succes: een rechter in de VS vonniste in haar voordeel. De uitspraak dreef Argentinië in 2014 opnieuw tot wanbetaling. Gevolgd door een nieuwe herstructurering in 2016.

De financiële markten sloten de derde economie van Latijns-Amerika daarna weer in de armen. Argentinië wist, als eerste land met een rommelstatus, obligaties uit te geven met een looptijd van 100 jaar.

Tangoritme

Maar lang wist de economie het gracieuze tangoritme niet aan te houden. In 2018 dook ze weer in een recessie. Tienduizenden jobs gingen verloren. Intussen werd het leven steeds duurder. Eind 2019 flirtte de inflatie met de grens van 50 procent. Het leger armen breidde zienderogen uit. Tot overmaat van ramp verloor de munt, de peso, in enkele jaren meer dan de helft van zijn waarde tegenover de dollar.

13,5 % krimp economie Volgens Bank of America stevent Argentinië dit jaar af op een krimp van 13,5 procent.

Argentinië zag geen andere uitweg meer dan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan te kloppen voor hulp. De instelling gooide een reddingsboei van 56 miljard dollar toe, een recordbedrag.

De zorgen over een nieuwe Argentijnse wanbetaling namen vorig jaar evenwel toe toen peilingen aangaven dat de rechtse beurslieveling Mauricio Macri in zijn strijd om een tweede presidentstermijn de duimen zou moeten leggen voor de peronistische tandem Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Vooral de 'zwarte weduwe' boezemde investeerders angst in. Zij had tussen 2007 en 2015 als presidente meermaals het conflict opgezocht met buitenlandse schuldeisers.

Onhoudbare schuld

Eind 2019 grepen de peronisten na vier jaar rechts bestuur inderdaad weer de macht. De nieuwe president, Alberto Fernández, maakte meteen duidelijk dat de schuld 'onhoudbaar' was. De advocaat bleek evenwel gematigder dan zijn vicepresidente Cristina Fernández. Hij verkoos een dialoog met de crediteuren boven een spijkerharde confrontatie. Met de derde schuldherschikking in twintig jaar als resultaat.

Die deal moet het land helpen het negende bankroet in zijn geschiedenis achter zich te laten en de economie nieuw leven in te blazen. Maar de coronacrisis legt een zware hypotheek op het reveil. Net als in heel wat andere landen in de regio is het longvirus de jongste weken snel opgerukt in Argentinië. Bij meer dan 206.000 mensen is een besmetting vastgesteld. Bijna 4.000 van hen bezweken aan de ziekte.

Sars-CoV-2 geselt vooral de regio rond de hoofdstad Buenos Aires. Hoewel daar sinds 19 maart een strikte lockdown geldt, slagen de autoriteiten er maar moeilijk in de verspreiding van het virus in te dijken. Zeker in dichtbevolkte arbeiderswijken.

Bittere tijden

De strikte quarantainemaatregelen vergroten de economische malaise nog. Volgens Bank of America stevent Argentinië dit jaar af op een krimp van 13,5 procent. Heel wat leden van de arbeidersklasse voelen de gevolgen al aan den lijve. Zij treden toe tot het leger armen.

Het wordt politiek erg gevaarlijk in Argentinië. Het IMF gaat niet zomaar zwichten en gaat zich niet blindelings door Argentinië laten leiden. Nicolás Sandías Argentinië-expert

Nog meer bittere tijden wenken. Nu de choreografie van de schuldendans met de buitenlandse crediteuren op punt staat, wacht de Argentijnse autoriteiten een nieuwe uitdaging: het IMF verleiden tot bewegen in het schuldendossier. De kans is groot dat de instelling in ruil voor een herstructurering economische hervormingen eist die haaks staan op de peronistische ideologie.