Argentinië vraagt meer tijd om schulden te betalen

Het IMF verstrekte Argentinië na twee muntcrisissen vorig jaar al miljarden dollars aan noodleningen. De steun van het IMF ligt echter moeilijk bij een groot deel van de Argentijnse bevolking, dat de instelling verantwoordelijk acht voor de economische instorting van het land in 2001.

In ruil voor het steunpakket had het land aan het IMF bezuinigingen beloofd. De terugbetaling van de schulden moest beginnen in 2021. Maar minister van Financiën Hernan Lacunza dringt nu aan op uitstel.