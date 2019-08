Argentinië wacht nieuw onheil op financiële markten

Beleggers reageren maandag wellicht nerveus op het ontslag van de minister van Economie en de ratingverlaging door Fitch en S&P. Bovendien stuurt de favoriet voor het presidentschap, de peronist Alberto Fernández, aan op een aanpassing van de IMF-deal.

Sinds Mauricio Macri een week geleden een electorale opdoffer incasseerde bij presidentiële voorverkiezingen, pakken zich elke dag meer donkere wolken samen boven de Argentijnse president. Dit weekend nam het onheil alleen maar toe.

De rechtse zakenman verloor immers zijn minister van Economie, Nicolás Dujovne. 'Het land heeft nood een significante vernieuwing in het domein economie', verantwoordde die zijn vertrek in zijn ontslagbrief.

Dujovne was een belangrijke pion in de regering van Macri. Hij onderhandelde vorig jaar met het Internationaal Monetair Fonds over een reddingsboei van 57 miljard dollar voor het Zuid-Amerikaanse land.

Ratingknip

Die financiële hulp drong zich op nadat het land in een diepe recessie verzeild geraakt was. Het water kwam Argentinië helemaal aan de lippen te staan nadat de munt, de peso, de helft van zijn waarde verloren was.

45 procent verlies De Argentijnse Merval-index verloor vorige week liefst 45 procent van zijn waarde.

Het ontslag van Dujovne kwam er een dag nadat de ratingbureaus Fitch en S&P de president een tik uitgedeeld hadden. Zij duwden Argentinië, de derde economie van Latijns-Amerika, nog wat dieper weg in het rommelmoeras. De reden: de vrees voor een wanbetaling.

Die angst lijkt niet onterecht als de peronist Alberto Fernández het eind oktober tot president van Argentinië weet te schoppen. 'We moeten opnieuw praten over de reddingsdeal met het IMF. Ons land kan die lening in de huidige omstandigheden nooit op tijd terugbetalen. Er is slechts een oplossing: de terugbetalingstermijnen aanpassen', stelde hij zondag in een gesprek met de Argentijnse krant La Nación.

Virtuele default

In een interview met een ander nationaal dagblad, Clarín, blies hij dan weer warm en koud over een mogelijke wanbetaling. 'Het verstandigste wat Argentinië kan doen, is zijn betalingsverplichtingen nakomen. Maar eigenlijk bevindt het land zich virtueel al in een default. Dat verklaart waarom de Argentijnse obligaties nog amper wat waard zijn. De wereld weet dat die niet betaald kunnen worden.'

De ontwikkelingen en uitspraken van dit weekend zouden wel eens de voorbode kunnen zijn van een nieuwe bloedrode dag op de Argentijnse beurs maandag. 'De onzekerheid neemt alleen maar toe. Er rijst grote twijfel over de kredietwaardigheid van het land. De peso en de Argentijnse obligaties dreigen dan ook verder onder druk te komen. Wij blijven er weg', zei Nader Naeimi van AMP Capital Investors zondag aan persbureau Bloomberg.