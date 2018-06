‘Bloedigste verkiezingsstrijd uit Mexicaanse geschiedenis'

De Mexicanen trekken op 1 juli naar de stembus voor federale, regionale en lokale verkiezingen. Zelden verliep een electorale race zo bloedig. Al zeker 130 mensen bekochten hun politieke aspiraties met hun leven.

‘Het is de grootste uitdaging in mijn leven’, zegt Chelis Oliveros enthousiast. Hij wil burgemeester worden van zijn geboorteplaats Apaseo El Grande. Maar de jonge politicus beseft dat de verkiezingsstrijd ‘de bloedigste is uit de Mexicaanse geschiedenis’. ‘Ik ben me bewust van het latente risico. Als ik ’s morgens op campagne ga, weet ik niet of ik ’s avonds weer thuiskom.’

4.200% politieke moorden Het aantal politieke moorden tijdens de jongste verkiezingsrace is 4.200 procent hoger dan tijdens de vorige.

Toch bewaart de kandidaat voor de rechts-conservatieve PAN zijn kalmte. Hij heeft geen speciale beveiliging geregeld. Alleen bij grote campagnebijeenkomsten zorgt de overheid voor politieaanwezigheid. Zijn familie woont al 250 jaar in deze regio. Het oudste bekende graf in het stadje is van een directe voorvader. ‘Ik zie het als mijn plicht iets voor onze gemeenschap te doen. We moeten de vrede herstellen.’

De onveiligheid in zijn provincie Guanajuato, op 2,5 uur rijden van Mexico-Stad, loopt uit de klauwen. In de eerste drie maanden van het jaar telde de deelstaat 552 moorden, veel meer dan in andere provincies. Er zijn verschillende bendes actief en die moorden om hun inkomsten veilig te stellen. Ze verhandelen drugs en/of tappen brandstofpijpleidingen van het staatsoliebedrijf PEMEX af en verkopen de benzine illegaal langs de weg.

3.400 politieke functies op het spel

In Apaseo El Alto ging het enkele weken geleden mis. José Remedios Aguirre, kandidaat voor het burgemeesterschap voor de linkse partij Morena, was net klaar met een toespraak in een park. Eén aanvaller liep op hem af en schoot zes kogels in zijn hoofd, borst en buik. Remedios Aguirre, een specialist in criminologie, overleed ter plekke. De belangrijkste verdenking richt zich op de huachicoleros ofwel de ‘benzinetappers’.

Bij meer dan 540 aanslagen zijn al zeker 130 kandidaten, zittende politici en leden van campagneteams om het leven gebracht sinds de landelijke start van de verkiezingscampagne in september vorig jaar. Dat becijferde het consultancybureau Etellekt. ‘Het aantal politieke moorden steeg met 4.200 procent in vergelijking met 2012. Zeker 75 procent van die slachtoffers is lid van de oppositie’, luidt het bij het bureau.

Het hoeft niet te verbazen dat criminaliteit de verkiezingsrace domineert. Op 1 juli staan 3.400 politieke functies op het spel. Behalve het presidentschap gaat het om gouverneursposten, parlementszitjes en burgemeesterssjerpen. Zo’n 1.000 kandidaten lieten hun naam van de stemlijsten schrappen na bedreigingen. Wie wel kandidaat blijft, houdt zijn mond dicht. Eén oppositiekandidaat in het zuiden van Mexico beantwoordt ons telefoontje wel, maar weigert te praten over de onveiligheid. Zelfs niet anoniem. De schrik zit er te diep in.

'Angstaanjagend'

Omdat de regering van president Enrique Peña Nieto volledig is overmand door het geweld, springen onverwachte figuren in de bres. Bisschop Salvador Rangel uit Chilpancingo, nabij een van de grootste productiegebieden voor heroïne ter wereld, stapte zelf af op kartelleiders met de vraag de politieke executies te stoppen. In april meldde Rangel: ‘Ze hebben me beloofd het moorden te vermijden’. Sindsdien vragen meer kandidaten om de interventie van de kerkelijk leider.

Miranda de Wallace, een bekende mensenrechtenactiviste, noemt de situatie in haar land ‘angstaanjagend’. ‘De drugskartels zijn elk in hun eigen regio bezig met een electorale schoonmaak’, formuleert ze stellig. ‘Iedere kandidaat die een bedreiging vormt, wordt uit de weg geruimd. De bendes gijzelen onze prille democratie.’ Indirect toont de geweldsgolf hoe diep de maffia Mexico in haar greep heeft. Na 1 juli willen de bendes maar één ding: ongestoord opereren in een situatie van straffeloosheid.