Boliviaanse ex-president Morales krijgt asiel in Argentinië

De nieuwe peronistische president Alberto Fernández biedt de linkse politicus onderdak nadat die zijn land op 10 november ontvlucht was na beschuldigingen van verkiezingsfraude.

De voormalige Boliviaanse president Evo Morales lijkt een tweede vaderland gevonden te hebben. 'Evo Morales is net geland op de luchthaven van Ezeiza. Hij zal in Argentinië verblijven als asielzoeker en krijgt op termijn het vluchtelingenstatuut', maakte de nieuwe Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Felipe Sola donderdag bekend.

De oud-leider van het Andesland zette voet op Argentijnse grond twee dagen nadat de peronist Alberto Fernández de rechtse zakenman Maurico Macri daar opgevolgd was als president. De demarche komt niet als een verrassing.

Electorale fraude

Fernández had vorige maand al te kennen gegeven Morales asiel te willen verlenen. Volgens de peronist is de inheemse politicus het slachtoffer van een staatsgreep.

Morales verliet op 10 november zijn thuisland. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat hij de steun van het leger en de ordediensten verloren had. Die hadden hem de rug toegekeerd nadat grootschalige fraude bij de presidentsverkiezingen van enkele weken eerder aan het licht gekomen was.