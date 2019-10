Boliviaanse president Morales wint omstreden vierde mandaat

Hoewel de 59-jarige Morales niet de helft van de kiezers heeft weten te verleiden, gaat hij toch al met de zege aan de haal in de eerste ronde. De Boliviaanse grondwet bepaalt immers dat een politicus toch rechtstreeks verkozen is, als hij meer dan 40 procent van de stemmen krijgt en een voorsprong van meer dan 10 procentpunten heeft op de nummer twee.

Electorale fraude

Uit de eerste gedeeltelijke resultaten zondagavond bleek immers dat een tweede ronde tussen Morales en Mesa zou moeten beslissen wie het de volgende vijf jaar voor het zeggen heeft in het Andesland. Maandag maakte de Boliviaanse verkiezingscommissie dan plots bekend dat Morales toch op koers lag om de verkiezingsstrijd in een ronde te beslechten.

De Boliviaanse oppositie voelt zich gesterkt door uitspraken van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Die stuurde afgelopen weekend waarnemers naar Bolivia. En die toonden zich eerder deze week ook 'erg verbaasd en bezorgd' over de plotselinge ommezwaai in de verkiezingsresultaten.

Niet erkennen

In Bolivia zelf blijft de stembusslag de gemoederen ook beroeren. Sinds Morales maandag plots op zegekoers bleek te liggen, braken op verschillende plaatsen in het land protesten uit.

Protesten

Niet alleen het verkiezingsresultaat is omstreden. Dat geldt ook voor de deelname van Morales aan de electorale race. De Bolivianen hadden zich in 2016 in een referendum immers gekant tegen een vierde mandaat voor de linkse politicus die sinds 2006 aan de macht is.