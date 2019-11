Boliviaanse president schrijft nieuwe verkiezingen uit

Evo Morales hoopt dat die zet een einde maakt aan het volksprotest. Dat brak uit na de presidentiële stembusslag van vorige maand.

Na drie weken protest halen de tegenstanders van Evo Morales hun slag thuis. De eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land kondigde zondag aan dat de presidentsverkiezingen van 20 oktober worden overgedaan.

'Ik heb beslist een nieuwe stembusslag uit te schrijven zodat het Boliviaanse volk op een democratische manier nieuwe bestuurders kan kiezen', stelde Morales. 'Alle leden van de verkiezingscommissie zullen ook vervangen worden', voegde hij eraan toe.

Electorale fraude

Die verkiezingscommissie lag de voorbije weken zwaar onder vuur. Terwijl gedeeltelijke uitslagen van de electorale race op verkiezingsavond aangaven dat het land op weg was naar een tweede en beslissende stemronde, pakte die commissie enkele uren later uit met een heel andere boodschap. Morales zou uiteindelijk toch gemakkelijk met de zege aan de haal gaan in de eerste ronde.

Ik heb beslist een nieuwe stembusslag uit te schrijven zodat het Boliviaanse volk op een democratische manier nieuwe bestuurders kan kiezen. Evo Morales Boliviaanse president

De tegenstanders van Morales en de oppositie schoten meteen met scherp. Ze maakten gewag van electorale fraude en trokken massaal de straat op.

Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die bij de verkiezingen waarnemers ter plaatse had, trok de uitslag in twijfel. Ze spoorde Morales al snel aan nieuwe verkiezingen te organiseren. Net als de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Uitslag annuleren

In een poging het protest in de kiem te smoren gaf de inheemse leider de OAS de toestemming om de verkiezingsuitslag en de telling van de stemmen onder de loep te nemen. Het oordeel van de waarnemers was vernietigend: de presidentsverkiezingen stonden bol van de fraude.

De OAS riep Morales zondag dan ook op de uitslag te annuleren en een nieuwe stembusslag uit te schrijven. De inheemse leider gaf niet veel later gehoor aan die oproep.

Volkswoede

Het is nu afwachten of de toegeving de volkswoede kan bedaren. Veel zal afhangen van Morales' plannen voor die tweede ronde. Zijn deelname aan de verkiezingen van 20 oktober was immers al omstreden.

Het oordeel van de OAS-waarnemers was vernietigend: de presidentsverkiezingen stonden bol van de fraude. Ze riepen Morales op de uitslag te annuleren en een nieuwe stembusslag uit te schrijven.