Bolsonaro: 'Criminelen moeten als kakkerlakken sterven op straat'

De Braziliaanse president wil de ordetroepen die misdadigers doden, via een wet te beschermen tegen gerechtelijke vervolging.

Bolsonaro betoogt dat de politie een ongelijke strijd tegen de misdaad voert. ‘Agenten verdienen een decoratie als ze hun wapen gebruiken, geen vervolging’, klonk het. ‘Net als burgers die geweld gebruiken om hun leven of hun bezittingen te beschermen.’

Toename politiegeweld

Bij de aanhangers van de president konden de uitspraken op applaus rekenen. Maar de oppositie en mensenrechtenorganisaties hekelden de provocerende taal. ‘Bolsonaro’s discours heeft al tot een opstoot in dodelijk politiegeweld geleid. Met arme, jonge, zwarte mannen als voornaamste slachtoffer’, zei Castro Alves, een advocaat uit São Paulo.

Volgens hem doodde de militaire politie in zijn stad tijdens de eerste zes maanden van 2019 zeker 414 mensen. ‘Het hoogste aantal sinds 2003.’ In Rio de Janeiro liep dat aantal op tot 881. Vorig jaar kwamen in Brazilië bijna 6.200 mensen om door politiegeweld.