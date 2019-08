Bolsonaro bereid om hulp voor Amazonewoud te aanvaarden

Ook in Brazilië neemt het protest toe tegen het optreden van president Jair Bolsonaro in het dossier rond de bosbranden in het Amazonegebied.

De Braziliaanse president wil wel zelf de controle krijgen over de buitenlandse fondsen. Ondertussen krijgt de ultrarechtse politicus ook in eigen land kritiek.

De Braziliaanse president Jair Bolsanoro wil toch internationale hulp toelaten voor het blussen van de aanhoudende branden in het Amazonewoud. Maar hij verbindt daar wel een voorwaarde aan: Brazilië moet zelf de zeggenschap behouden over de hulpfondsen.

'De soevereiniteit van Brazilië is niet onderhandelbaar', stelt Rego Barros, de woordvoerder van de president. Daarmee lijkt de 'Trump van de Tropen' terug te komen op zijn eerdere eisen. Brazilië zou aanvankelijk slechts hulp aanvaarden als Frans president Emmanuel Macron zijn beledigingen aan het adres van Bolsonaro zou intrekken.

Macron had de Braziliaanse staatsman verweten te hebben gelogen over zijn klimaatengagementen. 'Het essentiële punt is dat dit geld, bij binnenkomst in Brazilië, onder controle van het Braziliaanse volk valt', deelde de woordvoerder van Bolsonaro mee.

Protest in eigen land

De wispelturige houding van Bolsonaro zette niet alleen kwaad bloed in het Élysée. Ook in eigen land wordt het omstreden milieubeleid van de extreemrechtse politicus steeds meer op kritiek onthaald. De gouverneurs van het Amazonegebied hekelen zijn aanpak en vrezen voor kwalijke gevolgen.

'Als Brazilië zich internationaal isoleert, stelt het zich bloot aan ernstige handelssancties tegen onze producenten', zei de regeringsleider van de staat Maranhão, Flávio Dino, dinsdag tijdens een ontmoeting van de gouverneurs met Bolsonaro.

'Ik denk dat we nu moeten bezig zijn met onze problemen en de wereld van de milieudiplomatie een signaal geven, want ze is van fundamenteel belang voor onze economie. Anders leiden we zware imagoschade, die nu al aanleiding is voor grote bezorgdheid', zei de gouverneur van Pará, Hélder Barbalho.

Handelsakkoord met EU

De gouverneur zinspeelde op de goedkeuring van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur, een Latijns-Amerikaanse douane-unie waartoe ook Brazilië behoort. Verschillende Europese landen gebruiken die deal als politieke hefboom om Bolsonaro ertoe aan te zetten het probleem van de bosbranden sneller aan te pakken.

Schermvullende weergave De voorbije weken doken duizenden brandhaarden op in het Amazonewoud. ©AFP

Het dreigement van EU-lidstaten als Frankrijk en Ierland om het handelsakkoord niet te ratificeren, leidt tot grote bezorgdheid bij de Braziliaanse boeren. Zij zijn voor hun inkomsten in belangrijke mate afhankelijk van de export van rundvlees en soja.

Tot slot bekritiseren de gouverneurs Bolsonaro's controversiële uitlatingen over lokale ngo's. De president suggereerde vorige week dat die zelf achter de bosbranden zitten om zo meer financiële middelen binnen te halen en de regering-Bolsonaro in diskrediet te brengen.

'Ik ben niet iemand die de ngo's gaat zwartmaken', zei gouverneur Dino. 'Dat is een vergissing, want de internationale en Braziliaanse ngo's werken zeer ernstig.'

Amazonetop

De bosbranden in het Amazonegebied leiden niet alleen tot flink wat commotie in Brazilië. Ook andere landen in de regio roeren zich in het dossier. Buurlanden Peru en Colombia roepen bijvoorbeeld op tot een 'Amazonetop'.

Op de bijeenkomst, die op 6 september in het Colombiaanse Leticia zou plaatsvinden, hopen beide landen hun acties om de Amazone te beschermen op elkaar af te stemmen. Daarnaast staat ook een langetermijnplan tegen de ontbossing van het regenwoud op de agenda.