Bolsonaro beticht van 'misdaden tegen mensheid'

Ook 67 andere personen en bedrijven, onder wie zes huidige of gewezen ministers in de regering-Bolsonaro, worden beschuldigd. Net als Bolsonaro's drie zonen, die fake news verspreidden over het coronavirus.

Griepje

Implosie in polls

'Zijn regering heeft zonder twijfel de volksgezondheid ondermijnt', concludeert de senaatscommissie. Of Bolsonaro ook echt aangeklaagd zal worden, is echter zeer onwaarschijnlijk. Daarover moet openbaar aanklager Augusto Aras beslissen, die door Bolsonaro benoemd werd.

Een parlementaire afzettingsprocedure is al even twijfelachtig. Een cascade aan aanvragen daartoe werd tot dusver altijd geseponeerd door Arthur Lira, de voorzitter van de Braziliaanse Kamer en al evenzeer een Bolsonaro-loyalist.

Het echte vonnis zal over een jaar geveld worden, als de Braziliaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden. In de peilingen is de steun voor Bolsonaro geïmplodeerd tot zo'n kwart van de stemmen. Vanwege zijn falende coronabeleid, maar ook door de stijgende inflatie en economische stilstand. Koploper is voorlopig de voormalige socialistische president Luiz Inácio Lula da Silva, die zelf veroordeeld is voor corruptie en ruim een jaar in de cel doorbracht.