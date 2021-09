Bolsonaro flirt met staatsgreep op nationale feestdag

Brazilië zet zich schrap voor een woelige nationale feestdag. President Jair Bolsonaro heeft zijn aanhangers opgeroepen massaal op straat te komen. De vrees voor een staatsgreep groeit.

De Brazilianen vierden dinsdag de 199ste verjaardag van 's lands onafhankelijkheid. Maar de festiviteiten rond 'Sette de Setembro' werden gekaapt door Jair Bolsonaro. De extreemrechtse president had zijn aanhangers opgeroepen massaal op straat te komen om hun steun te betuigen aan hem. Tienduizenden Brazilianen gingen in op het appel van Bolsonaro.

Met de demonstraties wou Bolsonaro de buitenwereld aantonen dat hij nog altijd populair is. '7 september wordt een mijlpaal in de vernieuwing van de hoop in Brazilië omdat Bolsonaro geliefd is en de steun heeft van de bevolking', zei zijn hondstrouwe minister van Arbeid, Onyx Lorenzoni. 'Er is wereldwijd geen president die populairder is dan hij.'

Met die Trumpiaanse overdrijving zette Lorenzoni de toon voor de protestdag. In de aanloop ernaar waren de spanningen in het land fors opgelopen. Politici waarschuwden dat de mobilisering van dinsdag geïnspireerd was op de bestorming op 6 januari van het Amerikaanse parlement door duizenden aanhangers van toenmalig president Donald Trump.

Waarschuwingsschot

Het kamp-Bolsonaro loste in de nacht van maandag op dinsdag al een waarschuwingsschot toen honderden sympathisanten met vrachtwagens de veiligheidsperimeter rond het parlement en het hooggerechtshof doorbraken. 'We zijn binnen', riep een militant. 'De politie heeft het volk niet kunnen tegenhouden. En morgen gaan we het hooggerechtshof binnenvallen.'

Ik geloof dat we het lot van Brazilië kunnen wijzigen. Jair Bolsonaro Braziliaans president

De vrees groeide dat de bestorming de voorbode was van een staatsgreep door Bolsonaro. 'Ik geloof dat we het lot van Brazilië kunnen wijzigen', had hij onlangs uitgeroepen. Zeker omdat hij de steun geniet van een groot deel van de ordediensten en het leger. Veel agenten en militairen hadden op voorhand al laten verstaan dat ze zouden deelnemen aan de demonstraties.

De spanning was te snijden omdat tegenstanders van Bolsonaro ook demonstraties hadden aangekondigd. In grootsteden als Sao Paulo en Brasilia waren draconische veiligheidsmaatregelen getroffen om een uitbarsting van geweld te voorkomen. Bolsonaro gooide echter olie op het vuur: 'Als ik wil, gaat het leger de straat op om de orde te herstellen.'

Populariteit gekelderd

Bolsonaro schopt wild om zich heen nu peilingen uitwijzen dat hij de presidentsverkiezingen van volgend jaar zal verliezen. Zijn populariteit is gekelderd tot een magere 20 procent en zowat twee derde van de kiezers zegt niet op Bolsonaro te stemmen. Zijn linkse rivaal, oud-president Lula Da Silva, zou de verkiezingen met ruime voorsprong winnen.

Bolsonaro ligt onder vuur om zijn chaotische aanpak van de corona-epidemie, waarbij al meer dan een half miljoen Brazilianen omkwamen. Bovendien raakten hij en zijn entourage in opspraak door een rist corruptieschandalen. In juli kondigde het hooggerechtshof aan een onderzoek te zijn begonnen naar Bolsonaro's betrokkenheid bij gesjoemel bij de aankoop van coronavaccins.

Op 7 september 2021 bedreigt een opstand de democratie. Wereldleiders in een open brief

In de aanloop naar de manifestaties dinsdag richtte Bolsonaro steeds vaker het vizier op het hooggerechtshof. Hij schilderde de instelling af als een links bastion dat alles in het werk stelt om zijn verkiezingszege volgend jaar te saboteren. Zo nam Bolsonaro aanstoot aan 'de verspreiding van desinformatie om de democratie te ondermijnen'. Hij sprak van een inbreuk op de vrije meningsuiting.

Verkiezingsfraude

In navolging van zijn Amerikaanse voorbeeld Trump zaaide Bolsonaro ook twijfel over de verkiezingen van volgend jaar. Volgens hem staat alles klaar om hem via fraude van de macht te verdrijven, onder andere door de manipulatie van stemcomputers. Zijn oproep om de stembusgang uit te stellen wegens het fraudegevaar botste op een veto van het hooggerechtshof.