'Bolsonaro schept kansen voor Belgische bedrijven'

De verkiezing van de ultrarechtse Jair Bolsonaro tot president van Brazilië kan leiden tot een ondernemersvriendelijker klimaat en kansen voor de Belgische exportbedrijven. Dat zegt Grace Keli de Aguilar Gomes van de exportadviseur Belofloripa.

De Braziliaanse Grace Keli de Aguilar Gomes, ex-manager bij de logistieke groep Katoen Natie, runt vanuit Brugge en São Paulo een consultancybureau voor Belgische bedrijven die exporteren naar Brazilië. Ze kijkt met gemengde gevoelens naar de verkiezing van Bolsonaro tot president van haar land.

'Bolsonaro staat voor een economisch beleid dat gericht is op ondernemerschap, wat toe te juichen is', zegt ze. 'Maar als hij doorgaat met zijn vrouwonvriendelijke en racistische uitspraken uit het verleden, zet Brazilië op het vlak van samenhorigheid een stap - misschien wel twee stappen - achteruit. Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Zijn gematigde toon viel me op in zijn overwinningsspeech. 'Brazilië is een plaats voor vele religies en rassen', verklaarde hij.'

Is zijn verkiezing goed nieuws voor de Belgische bedrijven die zakendoen met Brazilië?

Grace Keli de Aguilar Gomes: 'Ja, want hij zet de vrijemarkteconomie centraal. In zijn speech sprak hij van de twee pilaren van de Braziliaanse economie: de ondernemers en de agrobusiness. Ook zei hij dat 'wie hard werkt, meer moet kunnen verdienen'. Dat is een breuk met het verleden. Onder Lula, de linkse president tussen 2003 en 2011, werden sociale programma's gelanceerd die ten koste gingen van het ondernemerschap.'

'Belangrijk voor de Belgische bedrijven: Bolsonaro heeft verklaard iets te willen doen aan de hoge invoerrechten, die Brazilië onaantrekkelijk maken om handel mee te drijven. Een verlaging van die importtaksen is uiteraard goed nieuws voor de Europese bedrijven die willen exporteren naar Brazilië. Extra zuurstof is welgekomen, want de verzwakking van de real tegenover de euro in het voorbije jaar maakte het voor Braziliaanse afnemers al minder aantrekkelijk om Europese goederen te kopen.'

'Bolsonaro zei ook zich meer te willen richten op de geïndustrialiseerde landen en handel te willen drijven met interessante landen overal ter wereld. Dat biedt kansen voor een kleine, exportgerichte economie als België. Meer nog: ik zou niet te lang wachten om als land met Brazilië contact op te nemen. Het eerste telefoontje aan Bolsonaro kwam van de Amerikaanse president Donald Trump, want die wou meteen promotie maken voor de Amerikaanse bedrijven.'

Bolsonaro wordt vaak vergeleken met Trump. Hoe zit dat op het vlak van economisch beleid?

'Er zijn gelijkenissen en verschillen. De vrouwonvriendelijke uitspraken van Trump konden zo uit de mond van Bolsonaro komen. Maar op het vlak van internationale handel is Bolsonaro echt een liberaal en geen protectionist zoals Trump. Wat wel gelijklopend is: beiden willen dereguleren en de belastingen verlagen. Bolsonaro wil de administratieve rompslomp voor zowel grote als kleine bedrijven verminderen, wat het Belgische bedrijven makkelijker zal maken om zaken te doen in Brazilië.'

Belangrijke Braziliaanse industrieën zijn in staatshanden. Verwacht u een golf van privatiseringen?

'Niet op korte termijn. Ik verwacht dat Bolsonaro een afwachtende houding zal aannemen en eerst zal kijken met welke staatsbedrijven de overheid geld kan verdienen en met welke niet.'

De ultraliberale econoom Paulo Guedes zou een soort superminister van Economie en Financiën worden. Wat verwacht u van hem?

'Zijn uitspraken tijdens de campagne liepen niet altijd gelijk met die van Bolsonaro. Ik verwacht dat Bolsonaro de grote politieke beslissingen zal nemen, waarbij Guedes' rol beperkt zal zijn tot het aanleveren van technische kennis over de financieel-economische dossiers.'

Welke eerste reacties van Belgische bedrijven op de verkiezingsuitslag hebt u ontvangen?

'Ik kom toevallig net uit een vergadering met een Belgisch bedrijf dat naar Brazilië kijkt. De bedrijven hebben vooral veel vragen. Wat mij opvalt, is dat de Belgen toch een voorzichtigere houding aannemen dan pakweg de Duitse of de Nederlandse, die enthousiaster zijn over de groei- en investeringskansen.'

Kijken Belgische bedrijven alleen naar de economische parameters, of houden ze ook rekening met de ultrarechtse maatschappelijke standpunten van Bolsonaro?

'Ze kijken alleen naar de financieel-economische aspecten. Met Trump is dat overigens niet anders. Over de ethische aspecten wordt niet gesproken. Ik heb nog geen enkel Belgisch bedrijf ontmoet dat zegt bezorgd te zijn dat er een dictatuur komt in Brazilië, wat volgens mij ook weinig waarschijnlijk is. Ondernemers kunnen het met Bolsonaro's maatschappijvisie niet eens zijn, maar daarna gaat de business gewoon verder.'