Bolsonaro wil Braziliaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem verplaatsen

Jair Bolsonaro, de nieuwe president van Brazilië, wil dat de ambassade van zijn land in Israël verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat heeft hij gezegd in een interview met het Israëlische blad Israel Hayom.

De rechtse populist Bolsonaro had tijdens zijn campagne al duidelijk gemaakt dat hij een voorstander was van de verhuizing van de ambassade. In het interview met de conservatieve Israëlische krant zei Bolsonaro: 'Jullie moeten kunnen beslissen wat de hoofdstad van Israël is, niet de andere landen.'