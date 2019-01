Brandstoftekort in Mexico door strijd tegen diefstal

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft brandstofdieven de oorlog verklaard. Zijn kruistocht leidt tot schaarste. De bedrijfswereld vreest economische schade.

Geroep en getier, gefluit en getoeter. Aan Mexicaanse tankstations heerst dezer dagen een drukte van jewelste. Geagiteerde burgers komen niet alleen hun wagen voltanken. Velen nemen ook nog enkele jerrycans brandstof mee naar huis.

De schrik voor schaarste zit er goed in sinds de nieuwe linkse president Andrés Manuel López Obrador - kortweg AMLO - eind vorig jaar brandstofdieven de oorlog verklaarde. Dat López Obrador zijn pijlen richt op die bendes, hoeft niet te verbazen. Diefstal van brandstof heeft het staatsenergiebedrijf Pemex het afgelopen decennium tientallen miljarden dollars gekost. Vorig jaar alleen is Petróleos Mexicanos, zoals de onderneming voluit heet, door die malafide praktijken minstens 3,12 miljard dollar misgelopen.

Er is even een probleem met de distributie, maar onze inspanningen zijn niet vergeefs. We gaan een einde maken aan de corruptie. Andrés Manuel López Obrador Mexicaanse president

En dus greep de president drie weken na zijn aantreden drastisch in. Door een deel van de 17.000 kilometer pijpleidingen in het land stroomt sinds 21 december geen olie of brandstof meer. Stukken van het netwerk worden gecontroleerd op drukverlies, dat kan wijzen op illegale aftappingen. Voorts controleren 4.000 militairen en agenten in 73 raffinaderijen, bevoorradingsterminals en pompstations van Pemex of werknemers niet onder één hoedje spelen met de bendes.

In een poging de bevoorrading niet in het gedrang te brengen stuurde Pemex brandstoftrucks op pad. Maar de organisatie van dat transport vergt tijd. Daardoor ontstaat brandstofschaarste in het centrum en het westen van het land.

Economische schade

Niet alleen consumenten reageren paniekerig. Ook de bedrijfswereld is bezorgd en vreest economische schade. ‘Werknemers raken maar moeilijk op hun werkplek. En op productiesites, zeker in de auto-industrie, dreigen problemen.’

De president riep iedereen op niet te panikeren. ‘We hebben voldoende voorraden, er is even een probleem met de distributie. Maar onze inspanningen zijn niet vergeefs. We gaan een einde maken aan de corruptie.’

AMLO’s kruistocht tegen de brandstofdieven maakt deel uit van een groter plan dat van Pemex weer een industriële parel moet maken. Door een gebrek aan investeringen en de daling van de olieprijs is het bedrijf beland in de hoek waar de klappen vallen. In 2017 leed Pemex 16,3 miljard dollar verlies. De olieproductie halveerde van 3,3 miljoen vaten per dag in 2004 naar 1,7 miljoen vaten in 2018.