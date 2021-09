Brazilaanse overheid plukt Argentijnse voetballers van veld vanwege coronaregels

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië is zondag in Sao Paolo na vijf minuten stopgezet. Het Braziliaanse gezondheidsagentschap Anvisa greep in omdat vier Argentijnse spelers die actief zijn in de Engelse Premier League de protocollen omtrent het coronavirus hadden overtreden.

De vier spelers van de Argentijnse nationale ploeg zijn allemaal actief in Engelse Premier League. Volgens de coronaregels van de Braziliaanse overheid zouden ze bij aankomst in Brazilië 14 dagen in quarantaine moeten omdat ze uit Engeland komen, maar dat zouden ze op hun documenten hebben verzwegen.

Enkele minuten na de start van de altijd al beladen wedstrijd tussen de twee Zuid-Amerikaanse grootmachten liep een functionaris van Anvisa, het Braziliaanse ministerie van Gezondheid, het veld op, waarop de wedstrijd werd onderbroken en complete verwarring ontstond.

Drie van de vier spelers, Emiliano Martinez (Aston Villa), Giovanni Lo Celso en Cristian Romero (allebei Tottenham), stonden op het veld tegen Brazilië. Anvisa had opgedragen om hen in quarantaine te plaatsen, maar die verplichting werd genegeerd. De vierde speler, Emiliana Buendia (Aston Villa), stond niet op het wedstrijdblad.

Volgens het gezondheidsagentschap hadden alle vier de spelers 'onjuiste informatie' ingevuld op hun inreisformulier. Ze hadden niet vermeld dat ze de laatste veertien dagen voor hun aankomst in het Verenigd Koninkrijk waren geweest.

'We beschouwen dit als een groot gezondheidsrisico', aldus Anvisa in een statement over het incident. 'We hebben de lokale autoriteiten gevraagd om de spelers onmiddellijk af te zonderen, ze mogen niet deelnemen aan eender welke activiteit en moeten zo snel mogelijk het Braziliaanse grondgebied verlaten.'