Braziliaans Hof opent onderzoek naar president voor gesjoemel met vaccins

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zal op de rooster worden gelegd over mogelijk gesjoemel met een bestelling van 20 miljoen coronavaccins. Het Hooggerechtshof heeft een officieel onderzoek geopend.

Het Hooggerechtshof gaat daarmee in op een verzoek van de Braziliaanse procureur-generaal. Die opende vrijdag een onderzoek naar de beschuldigingen tegen Bolsonaro nadat een Congreslid de president begin deze week aan de galg praatte.

Het onderzoek spitst zich toe op een order van 20 miljoen dosissen van Covaxin, een coronavaccin van de Indiase producent Bharat Biotech. Het contract van in totaal 320 miljoen dollar of bijna 270 miljoen euro is onderhandeld via een lokaal Braziliaans bedrijf.

Waarschuwing gekregen

Een ambtenaar van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid trok aan de alarmbel nadat hij naar eigen zeggen 'onder grote druk' stond het contract te ondertekenen waarin de prijs per dosis veel hoger lag dan gemiddeld. Bovendien zou het contract erg snel ondertekend zijn, nog voor het vaccin officieel was goedgekeurd door Brazilië. De gewezen ambtenaar zegt Bolsonaro daarvan op de hoogte te hebben gebracht en ook diens broer, een lid van het Braziliaanse Congres, heeft de president gewaarschuwd, getuigde hij eerder deze week.

Bolsonaro zelf ontkent dat hij op de hoogte was van de mogelijke onregelmatigheden in het contract, maar de hele kwestie wordt intussen wel van nabij onderzocht in een parlementaire onderzoekscommissie naar Bolsonaro's coronabeleid.

Populariteit in vrije val

Het contract met Bharat Biotech is intussen opgeschort. De producent zelf stelt dat de Braziliaanse overheid een normale prijs heeft betaald voor het vaccin en benadrukt dat er geen dosissen geleverd zijn voor het middel goedgekeurd werd op de Braziliaanse markt.

De populariteit van de president, die zich stilaan moet opmaken voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, is in vrije val sinds het aantal coronadoden in Brazilië boven het half miljoen is gestegen. Of het tot een afzettingsprocedure komt is echter erg onzeker. Het is de voorzitter van de Braziliaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers die dat moet beslissen, en die staat te boek als een trouwe bondgenoot van de president.

Straatprotest