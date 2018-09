'Braziliaanse Trump' neergestoken

Brazilië viert vandaag zijn onafhankelijkheidsdag in een steeds wankeler politiek klimaat. Niet enkel is de linkse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva vorige week uitgesloten van deelname aan de verkiezingen in oktober, omdat hij in de cel zit wegens corruptie. Zijn belangrijkste uitdager, de extreemrechtse kandidaat Jair Bolsonaro, is donderdagnacht neergestoken.