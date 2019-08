Braziliaanse economie ontsnapt aan recessie

Ondanks de geopolitieke onzekerheid groeide de grootste economie van Latijns-Amerika in het tweede kwartaal sterker dan verwacht.

De Braziliaanse economie heeft tijdens de periode april-juni beter dan verwacht gepresteerd. Het bruto binnenlands product trok met 0,4 procent aan. De Braziliaanse centrale bank had rekening gehouden met een krimp van 0,13 procent. Andere analisten hadden een bescheiden stijging van 0,2 procent voor ogen.

Door die betere prestaties in het tweede kwartaal ontsnapt de grootste economie van Latijns-Amerika voorlopig aan een recessie. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar was immers sprake van een krimp met 0,1 procent.

Veel reden tot overdreven optimisme is er evenwel nog niet. De Braziliaanse regering en de financiële markten verwachten dat Brazilië in 2019 in het beste geval met 0,8 procent groeit. Eind vorig jaar hadden economen nog een groei van 2,5 procent vooropgesteld voor dit jaar.