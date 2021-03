Braziliaanse ex-president Lula vrijgesproken van corruptie

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft ex-president Lula da Silva vrijgepleit van corruptie. Lula kan zich opnieuw beschikbaar stellen bij de presidentsverkiezingen in 2022.

Lula, die van 2003 tot 2010 president was van Brazilië, werd in 2017 veroordeeld in 'Operação Lava Jato' - operatie carwash. Dat was het grootste corruptieonderzoek ooit in het Zuid-Amerikaanse land en draaide grotendeels om de malafide praktijken van het staatsoliebedrijf Petrobras.

De zaak rond Lula ging over contracten van het bouwbedrijf OAS. Lula zou renovatiewerken ter waarde van ongeveer 1 miljoen euro gratis hebben uitvoeren laten uitvoeren aan zijn appartement in de kuststad Guarujá. In ruil daarvoor zou Petrobras onder auspiciën van Lula zware contracten hebben afgesloten met OAS.

Hoewel hij de beschuldigingen altijd ontkende, werd Lula tot acht jaar cel veroordeeld voor corruptie en fraude. Sergio Moro, de beroemde anticorruptierechter en aanjager van Lava Jato, werd later minister van Justitie onder de huidige president Jair Bolsonaro. Intussen nam Moro alweer ontslag uit onvrede met het beleid van de extreemrechtse president.

2022

Na ruim anderhalf jaar gevangenisschap werd Lula in 2019 vrijgelaten. Een arrest van het Hooggerechtshof maakte het voor gevangenen mogelijk om vrij te komen als ze in beroep gingen totdat hun veroordeling in hoger beroep bevestigd werd. Bij zijn vrijlating noemde Lula Bolsonaro een 'elitair' en beschuldigde de autoriteiten ervan 'links te criminaliseren'.